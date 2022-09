GoldenEye 007 : James Bond fait son retour sur le Xbox Game Pass et le Nintendo Switch Online

GoldenEye 007, le légendaire jeu de tir à la première personne de 1997 qui a changé le genre sur les consoles de salon, va faire son grand retour sur le Xbox Game Pass, mais également sur l’abonnement Nintendo Switch Online.

GoldenEye 007, l'un des jeux de tir sur N64 les plus influents et les plus appréciés de tous les temps, est un jeu très spécial pour ceux qui y ont joué à la fin des années 90. Le mythique James Bond n’était jusqu’à présent pas disponible sur les consoles les plus récentes, mais cela va bientôt changer. En effet, GoldenEye 007 va faire son grand retour sur le Xbox Game Pass sur les Xbox One et Xbox Series X/S, mais également sur l’abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack N64.

Selon un communiqué de presse de Rare, son FPS emblématique de 1997 comprendra désormais des succès, une définition 4K et un taux d'images plus fluide sur Xbox. De plus, lorsque le jeu arrivera chez Microsoft, il comprendra la campagne classique, avec les paramètres de difficulté originaux et les codes de triche. On retrouvera même des options de contrôle améliorées (notamment la prise en charge du double stick analogique).

GoldenEye 007 aura une fonctionnalité exclusive sur la Nintendo Switch

De son côté, la version Switch va avoir droit à une fonctionnalité exclusive : un mode multijoueur en ligne. Malheureusement pour les joueurs de Xbox, ce dernier ne sera pas disponible sur les consoles de Microsoft. En plus de GoldenEye 007, le catalogue du Nintendo Switch Online + Pack additionnel accueillera également Pilotwings 64, Mario Party, Mario Party 2 et Mario Party 3, Pokémon Stadium et Pokémon Stadium 2, 1080 Snowboarding ainsi que Excitebike 64.

Quoi qu’il en soit, les rééditions Switch et Xbox marqueront la première fois que GoldenEye sera disponible sur une autre plateforme que la Nintendo 64, et sa première nouvelle version en 25 ans. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été dévoilée, que ce soit sur Xbox ou Nintendo Switch, mais le jeu devrait arriver « très bientôt ». Nous vous tiendrons bien sûr au courant dès que nous en saurons davantage.