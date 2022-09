Xbox Game Pass : voici la liste des nouveaux jeux disponibles en septembre 2022

Microsoft vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass en septembre 2022. Il y en a pour tous les goûts avec cette sélection, entre Disney Dreamlight Valley, Train Sim World 3 ou encore le prometteur Metal : Hellsinger disponible dès le 15 septembre.

Qui dit début de mois dit forcément nouveautés dans le catalogue du Xbox Game Pass ? Après avoir intégré Immortal Fenyx Rising et d'autres titres dans le courant du mois d'août 2022, Microsoft vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir sa plateforme gaming en septembre.

Avant de rentrer dans le détail, rappelons que le constructeur a récemment fait une annonce de taille sur une licence particulièrement appréciée des joueurs. En effet, Microsoft a confirmé que les jeux Call of Duty finiront par arriver sur le Game Pass. Ce sera également le cas des titres estampillés Diablo et d'Overwatch. Toutefois, il faudra attendre que le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft soit entériné et validé par les différentes autorités de contrôle de la concurrence.

Liste des jeux disponibles sur le Xbox Game Pass en septembre 2022

Venons-en maintenant à la liste détaillée des nouveaux jeux qui arrivent dans le catalogue du Xbox Game Pass en septembre 2022 :

Disney Dreamligh Valley : Pack de fondateur (accès anticipé depuis le 6 septembre, cloud, console & PC)

: Pack de fondateur (accès anticipé depuis le 6 septembre, cloud, console & PC) Opus Magnum (PC) – Disponible

(PC) – Disponible Train Sim World 3 (Console & PC) – Disponible

(Console & PC) – Disponible Ashes of the Singularity : Escalation (PC) – 13 septembre

(PC) – 13 septembre DC League of Super-Pets : The Adventures of Krypto & Ace (Cloud, console & PC) – 13 septembre

(Cloud, console & PC) – 13 septembre You Suck at Parking (Cloud, console & PC) – 14 septembre

(Cloud, console & PC) – 14 septembre Despot's Game (Console & PC) – 15 septembre

(Console & PC) – 15 septembre Metal : Hellsinger (PC & Xbox Series X/S) – 15 septembre

Parmi les sorties phares, on retiendra notamment l'arrivée en accès anticipé de Disney Dreamlight Valley. Ce jeu, à la croisée des chemins entre un simulateur de vie et un jeu d'aventure, vous invite à découvrir l'univers de Dreamlight Valley, un havre de paix où les personnages de Disney et de Pixar vivaient en paix… jusqu'à ce que survienne l'Oublie. Ce sera à vous de ramener la magie disparue de ces terres, avec l'aide évidemment de vos héros préférés.

Dans un toute autre registre, on vous conseiller de jeter un oeil à Metal : Hellsinger. Puisant directement son inspiration dans les Fast FPS comme Doom, ce titre se démarque par son gameplay original : pour tuer vos ennemis et pour faire un maximum de points, il faudra synchroniser vos tirs avec le rythme de la musique !