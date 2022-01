Goldeneye 007 (Nintendo 64) : le jeu mythique pourrait faire son grand retour sur Xbox

Goldeneye 007, le jeu mythique de la Nintendo 64, pourrait avoir le droit à un remaster sur les consoles Xbox. Une liste de succès qui semble liée au titre a en effet fuité sur le net. Cela pourrait être une belle surprise pour les 60 ans de la saga.

Goldeneye 007 est un jeu sorti sur Nintendo 64 en 1997. Développé par Rare (maintenant un studio Microsoft), il a marqué les joueurs grâce à sa campagne solo inventive et son multijoueur accrocheur. Véritable tour de force pour l’époque, ce titre a permis de faire découvrir le genre FPS à bon nombre de joueurs sur console. Il pourrait faire son grand retour sur Xbox.

Le leaker Wario64 a publié une liste de succès à débloquer qui concernent le jeu. 55 au total pour un Gamescore de 1000 points. On peut voir que ces succès reprennent le nom des niveaux de la campagne solo, mais on peut aussi supposer qu’ils pourraient concerner le mode multijoueur.

Goldeneye 007 devrait prochainement arriver sur Xbox

La liste des succès ne laisse planer que peu de doutes : Goldeneye 64 devrait bien arriver sur les consoles Xbox. Une bonne occasion pour les vieux joueurs de le relancer et pour les autres de découvrir cette pierre angulaire du FPS sur console. A noter que ce n’est pas la première fois qu’un tel portage fait parler de lui. Goldeneye était prévu pour sortir sur Xbox Live Arcade à la fin des années 2000, mais le projet avait alors été abandonné pour une question de droits.

A lire aussi – James Bond : Mourir peut attendre est déjà disponible au téléchargement sur les sites pirates

En 2022, nous fêtons les soixante ans de l’agent britannique au cinéma (James Bond contre Dr No est sorti en 1962) et on nous promet diverses annonces pour célébrer cet événement. Un remaster de Goldeneye 007 pourrait ainsi être dévoilé. Nous attendons également des infos, et même peut être une sortie, du jeu James Bond d’IO Interactive, le studio derrière Hitman. En ce qui concerne les films, pas de nouveau long-métrage à l’horizon (Mourir peut attendre est sorti il y a quelques mois seulement) mais une annonce que tout le monde attend devrait faire bouillir les fans : le nom de l’acteur qui succédera à Daniel Craig.

En tout cas, vous pourrez certainement enchaîner les parties multi sur Goldeneye en attendant de savoir…