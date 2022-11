PS5 : une version Slim pour 2023 ? Les rumeurs persistent

D'après le site The Leak, une nouvelle version de la PS5 pourrait débarquer dès 2023. Il s'agirait donc d'une PS5 “Slim” équipée d'un nouveau châssis, et elle serait désignée en interne sous le nom de code Châssis D.

Les rumeurs autour d'une PS5 Slim reviennent sur le devant de la scène. Cette fois-ci, on doit les dernières informations du moment au site The Leak. D'après ses sources, une version plus légère et plus fin de la Playstation 5 doit effectivement débarquer dès l'année prochaine.

Cette nouvelle mouture, désignée en interne sous le nom de code Châssis D, ne sera pas nécessairement présentée comme une version Slim par Sony. Et non, selon The Leak mais aussi d'après le journaliste réputé Tom Henderson, cette refonte de la PS5 serait destinée à remplacer définitivement le premier modèle de la PS5.

La source de The Leak précise également que Sony travaillerait pour ajouter un socle sur lequel installer la console en position couchée. Ce changement indique que la coque pourrait être modifiée ou tout simplement supprimée au profit d'un design totalement différent. Quoi qu'il en soit, l'objectif reste clair : réduire la taille et le poids de la machine afin de diminuer les coûts d'expédition et de production.

La PS5 Slim pourrait remplacer le 1er modèle dès la fin 2023

Toujours d'après The Leak, la production de ce modèle devrait débuter dès le second trimestre 2023, avec un lancement fixé pour la fin d'année. Rappelons que le site Insider Gaming a été le premier à évoquer l'existence d'une PS5 Slim.

Le site a récemment confirmé avoir vu des documents internes qui suggèrent que la première version de la PS5 ne sera plus produite dès octobre 2023. Elle serait donc remplacée par ce Châssis D dès la fin d'année. Mais fait particulièrement intéressant, cette version Slim de la PS5 embarquerait surtout un lecteur de disques détachable.

Cette accessoire serait vendu séparément, ce qui permettrait donc d'acheter seulement un nouveau lecteur en cas de panne, et pas une console. Par ailleurs, le lancement d'un tel accessoire suggère que les possesseurs de PS5 Digital Edition pourraient enfin mettre à niveau leur console, sans avoir à changer de machine. Avec ce modèle plus léger et plus fin, Sony pourrait être en mesure de baisser les prix. On rappelle que les prix de la PS5 ont grimpé de 50 euros en Europe, passant à 549,99 € et à 449,99 € pour les deux modèles disponibles.