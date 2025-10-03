Cette nouvelle fonction de Gmail permet d’envoyer des mails ultra-sécurisés à n’importe qui

Google franchit une étape clé dans la sécurité des mails. Gmail peut désormais chiffrer les messages envoyés même vers Outlook ou Yahoo.

Le chiffrement de bout en bout, souvent abrégé E2EE (End-to-End Encryption), reste l’une des méthodes les plus efficaces pour sécuriser les échanges. Il garantit que seul l’expéditeur et le destinataire peuvent lire le contenu du message. Dans le monde de la messagerie électronique, ce système était jusqu’ici limité ou complexe à utiliser, notamment avec des protocoles comme S/MIME. Google avait déjà annoncé en avril 2025 vouloir simplifier cette étape avec une option activable en un clic, rendant le chiffrement aussi simple que cocher une case dans Gmail.

Google vient d'annoncer que Gmail intègre désormais ce type de chiffrement même pour les e-mails envoyés vers d’autres services, comme Outlook ou Yahoo. Concrètement, cela signifie que les échanges entre différents fournisseurs de messagerie pourront bénéficier du chiffrement client. Comme l’indique la société, la lecture du message ne se fera pas toujours directement dans la boîte de réception. Les destinataires extérieurs recevront une notification avec un lien, puis devront se connecter à un compte invité pour consulter et répondre au courrier sécurisé.

Gmail Enterprise Plus profite du chiffrement client pour sécuriser les échanges

Cette nouvelle fonction repose sur le chiffrement côté utilisateur, une technologie qui stocke les clés de sécurité hors des serveurs de Google. Ainsi, même la firme ne peut pas lire le contenu des messages, ce qui aide aussi les entreprises à respecter des obligations légales de confidentialité et de souveraineté des données. L’activation du chiffrement se fait directement lors de la rédaction d’un e-mail grâce à une option dédiée. Le service est pour l’instant limité aux clients Google Workspace Enterprise Plus disposant de l’add-on Assured Controls, ce qui le réserve essentiellement aux grandes organisations.

Le déploiement a déjà commencé et devrait être accessible à tous les clients concernés d’ici la mi-octobre. Pour l’instant, cette avancée vise surtout les entreprises, afin de sécuriser les communications sensibles entre partenaires ou administrations. Google avait déjà expérimenté ce chiffrement dans Gmail en bêta dès 2022, avant de l’étendre progressivement à Drive, Docs, Meet ou encore Calendar. Avec cette nouvelle étape, la messagerie se rapproche des services spécialisés comme ProtonMail, tout en simplifiant l’accès au chiffrement pour un usage professionnel quotidien.