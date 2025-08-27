Gmail va devenir bien plus vivant grâce à ces trois nouvelles fonctions

Une nouveauté très attendue pourrait bientôt changer la façon dont vous utilisez Gmail. L’application teste des fonctions liées à Google Chat qui simplifieraient le suivi des conversations. Trois outils inédits pourraient bientôt arriver pour rendre les échanges plus fluides et plus rapides.

Ces derniers mois, Gmail a multiplié les petites évolutions pour simplifier la vie de ses utilisateurs. Google a par exemple ajouté une fonction permettant de partager directement ses créneaux Google Calendar dans un email pour fixer un rendez-vous sans aller-retour interminables. Désormais, l’application semble s’attaquer à un autre domaine : la messagerie intégrée Google Chat.

Google a choisi d’intégrer son service Chat directement dans Gmail pour en faire une plateforme plus complète. Grâce à cette intégration, il est possible de discuter en privé, de rejoindre des groupes ou encore d’échanger dans des espaces de travail.

Selon le code de la dernière mise à jour de Gmail, étudié par nos confrères d’Android Authority, trois nouvelles fonctions sont en préparation :

les résumés de notifications

les résumés automatiques de conversations

les alertes de réactions aux messages.

Gmail teste les résumés automatiques et les notifications de réactions dans Chat

La première nouveauté s’appelle “Notification Summaries”. Elle permettrait d’afficher un résumé des messages directement dans une notification, sans avoir besoin d’ouvrir l’application. Cela fonctionnerait même sur les téléphones qui n’ont pas Android 16, alors que cette version intègre déjà un système similaire basé sur l’intelligence artificielle Gemini Nano. Autrement dit, Gmail pourrait proposer cette option à un plus grand nombre d’appareils. Pour les utilisateurs, cela éviterait de rater un message important ou de perdre du temps à parcourir un long fil de discussion.

Autre fonction repérée : les résumés automatiques des discussions avec beaucoup de messages non lus. Aujourd’hui, il faut demander manuellement un résumé grâce à Gemini, mais ce nouveau réglage l’afficherait immédiatement. Enfin, la nouveauté la plus attendue reste l’arrivée des alertes pour les réactions. Jusqu’ici, si quelqu’un ajoutait un pouce levé ou un émoji à votre message, aucune notification n’était envoyée. Cette limite pourrait bientôt disparaître. Elle va rendre Chat dans Gmail plus pratique et aligné avec d’autres messageries populaires..