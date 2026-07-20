Après des jours de chaos, Anthropic clarifie enfin l’accès à Claude Fable 5

L'accès à Claude Fable 5 a changé presque tous les jours depuis son lancement. Anthropic pose enfin un cadre stable pour son modèle le plus performant. Certains abonnés récupèrent même un avoir en guise de compensation.

Les grands acteurs de l'intelligence artificielle multiplient les lancements de modèles toujours plus performants. Chaque sortie s'accompagne de formules d'abonnement, de quotas et de conditions d'accès parfois difficiles à suivre. Les utilisateurs peinent à savoir ce que couvre réellement leur formule au quotidien. Anthropic avait justement ouvert au public Claude Fable 5, en expliquant comment le tester. Ce lancement très attendu a rapidement viré au casse-tête pour les personnes concernées.

Anthropic avait présenté Claude Fable 5 comme son système le plus capable pour le grand public. Le modèle Mythos, réservé à des organisations triées sur le volet, avait déjà défrayé la chronique après un accès non autorisé exploité par des inconnus. Sa sortie s'est ensuite traduite par un retrait temporaire, un rétablissement, puis plusieurs prolongations successives d'accès gratuit qui se sont enchaînées sans prévenir. Cette valse a compliqué la vie des personnes désireuses de tester l'outil. L'entreprise vient enfin de clarifier durablement qui peut utiliser sa nouvelle IA.

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Claude Fable 5 arrive dans les offres Max et Team Premium avec la moitié des quotas habituels

Le modèle Claude Fable 5 est désormais inclus dans les formules Max et Team Premium. Selon l'annonce officielle d'Anthropic, ces abonnés profitent d'environ 50 % des limites d'utilisation normales. Les utilisateurs Pro et Team Standard, eux, continuent d'y accéder au moyen de crédits d'usage décomptés à chaque requête. Pour adoucir la transition, ils reçoivent aussi un avoir unique de 100 dollars (environ 92 euros) applicable au système. Chaque abonné connaît enfin exactement ce que sa formule autorise, sans mauvaise surprise au moment de s'en servir.

Anthropic assure que ce déploiement par étapes ne visait pas à restreindre l'accès. L'entreprise met plutôt en cause une demande bien supérieure aux prévisions pour Claude Fable 5. Cet engouement rendait difficile l'estimation de la puissance de calcul nécessaire. Face au risque d'une qualité de service dégradée, la société a préféré élargir peu à peu la disponibilité au fil des ressources matérielles libérées. Cette stabilisation offre enfin aux abonnés une prévisibilité durable, presque aussi précieuse que les capacités du modèle lui-même.