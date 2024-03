Ce chargeur à induction rapide de Samsung revient à seulement 7 € !

Marre de chercher le câble de votre smartphone pour le recharger ? Voici une solution qui devrait vous intéresser. Avec le chargeur à induction Samsung, vous pouvez rapidement récupérer de l’autonomie en posant simplement votre téléphone dessus. Et bonne nouvelle, il est actuellement disponible à seulement 7,58 € grâce à une offre de remboursement.

Vous cherchez un chargeur sans fil pour brancher votre smartphone ? Ce bon plan est fait pour vous. Boulanger affiche actuellement le chargeur induction 15W de Samsung à 27,58 € alors que son prix de vente habituel est de 39,90 €. Mais ça n’est pas tout ! Avec l’offre de remboursement de 20 € proposée par la marque coréenne, le prix du chargeur tombe à 7,58 €. C’est tout simplement un prix sacrifié.

Ce chargeur sans fil rapide 15W profite d’un joli design épuré, fin et compact. Contrairement à de nombreux modèles qui chauffent et risquent d'abîmer à la fois votre smartphone et le chargeur lui-même, ce modèle intègre système de refroidissement efficace. Grâce à la présence d’un ventilateur, l’air circule parfaitement et vous permet ainsi de recharger votre smartphone sans avoir peur qu’il ne surchauffe. Les voyants Leds vous permettent de vérifier l’état de charge de votre appareil sans avoir à allumer l’écran de votre téléphone. Ainsi, quand la lumière passe au vert, c’est que la charge est complète. À noter, pour ce modèle, l’adaptateur secteur est non-inclus, un adaptateur secteur 25W est donc nécessaire.

En plus de l’offre de remboursement actuellement en cours, vous pouvez bénéficier d’une réduction immédiate de 30% pour l’achat de 2 accessoires. En achetant 2 chargeurs à induction 15W, vous pourrez les avoir à seulement 6,89 € l’unité.