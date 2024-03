Choice Day : Jusqu’à -60% de remise sur les smartphones et plein d’autres produits chez AliExpress !

Rendez-vous vite chez AliExpress pendant le Choice Day : 5 jours incroyables avec des remises jusqu'à -60% sur tous les rayons du site, y compris les rayons High Tech. L'occasion de vous équiper à prix mini ! On vous détaille les offres ci-dessous.

AliExpress célèbre l'arrivée du printemps en grandes pompes ! Jusqu'au 5 mars prochain (inclus), le site propose en effet le Choice Day, soit des remises jusqu'à -60% sur un large catalogue de produits. En prime, pour encore plus de réductions, le site propose des codes promo :

FRCD03 pour -3€ de remise dès 29€ d'achat

FRCD08 pour -8€ de remise dès 69€ d'achat

FRCD20 pour -20€ de remise dès 169€ d'achat

FRCD303 pour -30€ de remise dès 29€ d'achat

FRCD50 pour -50€ de remise dès 369€ d'achat

Pour profiter des offres, c'est très simple. Il vous suffit d'ajouter le produit qui vous intéresse à votre panier et ensuite d'utiliser le coupon qui correspond au montant de votre achat pour profiter d'une remise supplémentaire jusqu'à -50€ ! Montre connectée, smartphone, tablette, batterie externe, etc. Les produits sont variées et les offres exceptionnelles.

Un mini smartphone Servo 12s à moins de 30€ !

Parmi toutes les offres du Choice Day, on a trouvé une offre originale : un mini smartphone à moins de 30€ ! Le Servo 12s est disponible pour seulement 29,06€ avec le coupon FRCD03. Mais un mini smartphone, c'est quoi ?

Le mini smartphone SERVO 12S est un appareil compact et polyvalent, conçu pour ceux qui recherchent un téléphone fonctionnel dans un format très réduit. Doté d'un écran HD de 2.5 pouces avec une résolution de 480*320, il offre une expérience visuelle claire et précise pour sa taille. Sa légèreté (53g avec batterie incluse) et ses dimensions réduites (86.4mm x 43.8mm x 10.2mm) le rendent extrêmement pratique à transporter, se glissant facilement dans n'importe quelle poche ou petit sac.

Avec une batterie lithium-ion haute densité de 1000mAh, il est conçu pour durer, malgré sa petite taille. Sa double capacité SIM (nano) et sa compatibilité avec les réseaux 3G et 2G permettent une utilisation mobile étendue. Les capacités de double caméra, avec une caméra arrière de 2.0MP et une caméra avant de 0.3MP, bien que modestes, sont suffisantes pour des tâches de base comme les appels vidéo et la capture de moments importants.

La prise en charge de multiples langues rend le SERVO 12S accessible à une large audience mondiale. Sa connectivité est renforcée par le support GPS pour la navigation, ainsi que la capacité de se connecter et de partager via WIFI, incluant la possibilité de créer un point d'accès.

Une mini batterie externe pour iPhone à moins de 20€ !

Vous avez un iPhone 14 ou 13 Pro ? Bonne nouvelle, vous allez pouvoir recharger votre smartphone quand vous le souhaitez dans la journée grâce à cette batterie externe sans fil Rocoren disponible à seulement 18,83€ pendant le Choice Day.

La Rocoren-Banque d'alimentation magnétique portable est une solution de recharge innovante et pratique conçue pour les utilisateurs d'iPhone, notamment les modèles 14 et 13 Pro. Cette mini batterie externe se distingue par sa fonctionnalité de charge sans fil et son système d'accroche magnétique, qui permet une fixation sécurisée et un alignement parfait avec l'appareil, facilitant ainsi la recharge en déplacement sans nécessiter de câbles encombrants.

Avec une capacité impressionnante de 10000mAh ou une option plus légère de 5000mAh, elle offre suffisamment d'énergie pour recharger plusieurs fois votre iPhone, garantissant ainsi que vous restez connecté tout au long de la journée. La puissance de sortie de 20W assure une recharge rapide et efficace, vous permettant de récupérer rapidement de l'énergie pour votre téléphone.

Compacte et légère, la Rocoren se glisse aisément dans une poche ou un sac, rendant le transport facile et pratique. Elle est idéale pour les voyages, les longues journées hors de chez soi, ou simplement comme sécurité supplémentaire pour éviter que votre appareil ne s'épuise. Sa conception élégante et sa fonctionnalité sans fil en font un accessoire indispensable pour les utilisateurs d'iPhone à la recherche d'une solution de recharge mobile efficace et stylée.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.