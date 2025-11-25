Avez-vous remarqué cet easter egg dans Google qui fait référence à la meilleure série de l’année ?

Google propose régulièrement des easter egg en lien avec la pop culture, qui se déclenche lorsque que l'on effectue une recherche précise. Mais ces derniers sont généralement visibles facilement. Ce n'est pas le cas du dernier en date, que seuls les plus aguerris sauront trouver (et comprendre à quoi il fait référence).

Vous n'êtes probablement passé à côté, tant tout ceux qui l'ont vu vous rabâcheront qu'il s'agit de la meilleure série de l'année (la rédaction de Phonandroid en sait quelque chose). Depuis quelques semaines, Pluribus fait sensation sur Internet. Avec un pitch aussi efficace et le simple fait qu'il s'agisse de la nouvelle série de Vince Gilligan (créateur de Breaking Bad et Better Call Saul), un tel succès était somme toute assez prévisible.

Tout autant à vrai dire, que le traditionnel easter egg de Google. Depuis des années, le moteur de recherche intègre des plaisanteries et autres clins d'oeils aux grands noms de la pop culture, et les séries à succès ne font évidemment pas exception. Squid Game y a déjà eu droit cette année à la diffusion de sa saison 2, c'est désormais au tour de Pluribus. Mais là où les easter eggs de Google ne brillent pas franchement par leur discrétion, ce dernier est cette fois un brin plus subtil.

Voici où trouver l'easter egg de Pluribus dans Google

Comme pour tout les easter eggs de Google, il faut donc d'abord taper Pluribus dans la barre de recherche pour le trouver. Mais première difficulté, il faut visiblement le taper sur le bon appareil. Nous n'avons par exemple pas réussi à le déclencher sur navigateur, alors qu'il est apparu sur smartphone Android. Une fois chose faite, une minuscule phrase de mettra à défiler de droite à gauche, juste en dessous de la barre de recherche.

“What are you searching for, Carol ?”. Littéralement “que cherchez-vous, Carol ?”, cette question n'est pas directement tirée de la série (elle n'est, en tout cas, pas une réplique emblématique), mais reprend le ton de cette dernière. Au fil des épisodes, Carol se retrouve face à des personnes qui n'ont qu'un seul objectif : la rendre heureuse en répondant au moindre de ses besoins… mais sans vraiment ressentir d'émotions. Un peu, finalement, comme une IA. Ironique, donc, de voir Google s'emparer de la tendance.