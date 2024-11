Un film Game of Thrones en développement chez Warner Bros, c’est officiel !

Les Sept Royaumes s'apprêtent à conquérir le grand écran. Selon un rapport exclusif du Hollywood Reporter, Warner Bros développerait secrètement un long-métrage basé sur l'univers fantastique de George R.R. Martin, une nouvelle qui devrait ravir les millions de fans de la série culte « Game of Thrones ».

Games of Thrones aura bien droit à son propre film, d’après Hollywood Reporter. Le projet, encore à ses balbutiements, n'a pour l'instant ni réalisateur, ni scénariste, ni casting attaché. La Warner envisagerait même la possibilité de développer plusieurs films, même si les détails restent pour le moment confidentiels. Le studio n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires.

Cette initiative marque un tournant stratégique pour la franchise, jusqu'ici cantonnée au petit écran. Depuis la conclusion controversée de « Game of Thrones » en 2019, HBO a misé sur plusieurs projets dérivés, notamment « House of the Dragon », dont la deuxième saison vient de s'achever et une troisième entrera en production début 2025.

L’univers de Game of Thrones aura d’abord droit à quelque spin-offs

Le parcours des spin-offs s'est toutefois révélé semé d'embûches. En 2020, un projet de préquelle avec Naomi Watts a été abandonné, tandis que la série dérivée sur Jon Snow, portée par Kit Harington, est actuellement « mise en pause », faute d'une histoire suffisamment convaincante. Néanmoins, « A Knight of the Seven Kingdoms » devrait voir le jour début 2025.

Cette idée de long-métrage n'est pas nouvelle. Les showrunners David Benioff et D.B. Weiss avaient initialement envisagé de conclure la série avec trois films, une proposition rejetée à l'époque par Warner Bros., qui souhaitait maintenir la franchise à la télévision. George R.R. Martin lui-même évoque depuis une décennie la possibilité d'une adaptation cinématographique.

La grande inconnue reste le sujet du film. Alors que tous les projets en développement sont des préquelles se déroulant des décennies, voire des siècles avant la série originale, ce long-métrage pourrait offrir l'opportunité de revisiter la fin contestée de la série et de réunir les personnages principaux survivants, notamment les Stark et Tyrion Lannister.

Le potentiel commercial semble prometteur. En se basant sur le succès des films « Le Seigneur des Anneaux », qui ont généré près d'un milliard de dollars chacun, ainsi que de la série Rings of Power, Warner Bros pourrait tenir là une nouvelle poule aux œufs d'or, « Game of Thrones » étant probablement la franchise fantastique la plus populaire depuis Tolkien.