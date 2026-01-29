Samsung muscle Care+ : l’assurance passe à la vitesse supérieure pour booster la vie de votre smartphone Galaxy

Réparations illimitées, remplacement gratuit de la batterie, couverture à l’étranger… Samsung métamorphose son programme Care+ : simple filet de sécurité, l’assurance du géant sud-coréen devient une véritable solution sur le long terme en Europe. Voici ce que signifie concrètement cette transformation.

Il nous est déjà arrivé à tous de faire tomber notre smartphone. Et lorsqu’il tombe face contre terre, il n’est pas rare que notre cœur manque un battement et que l’on retienne notre souffle jusqu’à constater l’ampleur des (non) dégâts. Il en va de même lorsque, d’un geste brusque, nous renversons notre boisson sur notre précieux appareil ou que nous le faisons tomber dans une étendue d’eau. Bref, les accidents du quotidien existent.

Afin d’octroyer un peu plus de sérénité aux propriétaires, plusieurs constructeurs proposent leur propre assurance. C’est notamment le cas de Samsung avec Care+. Toutefois, l’offre s’apparentait davantage à un filet de sécurité pour les appareils Galaxy qu’à une véritable solution de protection sur le long terme. Ce temps est révolu : pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs, Samsung enrichit son service de plusieurs fonctionnalités majeures en Europe.

Care+ : Samsung dote son assurance de nouveautés majeures

Le programme Care+ de Samsung propose désormais une option de réparations illimitées contre les dommages accidentels (chutes, chocs…). C’est notamment cette nouveauté qui fait de l’offre de Samsung une solution compétitive face à l’AppleCare+, qui ne propose pas de réparations illimitées par défaut.

Ce n’est pas la seule nouveauté concernant les réparations. La couverture s’applique désormais en France comme à l’étranger, sans restriction de durée. Pour des réparations rapides, vous pouvez vous rendre dans n’importe quel centre de réparation de la région. À ce propos, la firme sud-coréenne ouvre également 175 nouveaux centres de réparation – avant que d’autres ne viennent s’y ajouter.

Autre possibilité : envoyer votre appareil Galaxy en réparation. Pour garantir un service rapide et pratique aux utilisateurs, Samsung Care+ prend en charge la collecte et la livraison de votre produit. De plus, la firme sud-coréenne s’engage à remplacer sans frais la batterie de votre produit si sa capacité passe sous les 80 % – un véritable avantage pour ceux qui souhaitent prolonger la durée de vie de leurs appareils.

Le programme propose également une option de couverture contre le vol et la perte à raison de deux sinistres maximum sur une période de 12 mois. Pour en bénéficier pour une tablette ou un smartphone Galaxy, il est obligatoire d’activer Knox Guard dans les 30 jours suivant la souscription au contrat d’assurance – sinon ce dernier sera automatiquement annulé. Cette fonction permet de bloquer l’appareil à distance et d’en protéger les données personnelles.

Il faut aussi noter que le programme Care+ comporte également une extension de garantie, ainsi qu’une nouvelle option de paiement mensuel plus flexible – en plus de la formule classique de deux ans – : la couverture peut désormais aller jusqu’à 60 mois et être résiliée à tout moment. Enfin, notons que l’assurance Samsung Care+ ne peut être souscrite qu’au moment de l’achat de votre nouvel appareil Galaxy ou dans les 60 jours qui suivent son activation.