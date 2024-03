Galaxy : des utilisateurs n’arrivent plus à envoyer de messages RCS

Plusieurs témoignages de propriétaires de mobiles Galaxy font état de problèmes avec les messages RCS. Ils ne partent pas et la conversation bascule toute seule en SMS. Les personnes touchées semblent avoir un point commun.

Lorsque vous envoyez un message depuis une application de messagerie autre que WhatsApp, Messenger et consorts, vous utilisez probablement le protocole RCS sans le savoir. C'est lui qui permet de s'affranchir de toutes les limitations du SMS, en ajoutant le chiffrement de bout-en-bout, les indicateurs d'écriture, de lecture et de réception du message, le partage d'images en haute qualité, etc. Même Apple va enfin adopter les RCS en 2024 suite à la mise en œuvre du Digital Markets Act (DMA) européen.

Actuellement, il semble pourtant que plusieurs utilisateurs sous Android n'arrivent plus à envoyer des messages RCS. Il est difficile de dire quels modèles de smartphones sont touchés exactement, mais le point commun est Samsung. Comme le note la personne qui répond au pseudonyme grizzlyactual sur Reddit : “maintenant que vous le dites, je remarque que les personnes dont les chats basculent constamment entre RCS et SMS ont des téléphones Samsung“. En effet, quand le RCS ne fonctionne pas, l'application de messagerie passe aux SMS, sans tous les avantages cités plus haut.

Les smartphones Galaxy ont du mal à envoyer des messages RCS chez plusieurs personnes

Visiblement, il y a un conflit entre les messages RCS envoyés depuis Google et depuis Samsung via leur application de messagerie respective. “J'utilise Google Messages et [avec] mes amis qui utilisent Samsung Messages, parfois je reçois des RCS et parfois cela me fait passer aux SMS“, témoigne ainsi atehrani. Des internautes expliquent que le souci est résolu en forçant l'arrêt de l'application Samsung Messages et en effaçant ses données, ce qui oblige à la reconfigurer en partie. Mais malgré ça, le problème a ressurgi par la suite chez plusieurs personnes.

Lire aussi – Google bloque les RCS sans prévenir sur plusieurs smartphones, voici pourquoi

En attendant une éventuelle résolution par Google ou Samsung, le plus efficace reste encore de basculer sur Google Messages. L'utilisateur justmahl confirme : “J'ai eu deux personnes qui utilisent [l'application] Samsung Messages où aucun des messages que je leur envoie ne passe. Après les avoir basculés vers [l'application] Google Messages, tout se déroule sans problème“.