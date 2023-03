Ce smartphone va se recharger en moins de 10 minutes à 260W, ce n’est ni un Xiaomi ni un Oppo

Les fabricants de smartphones mènent une véritable guerre pour savoir quel appareil se recharge le plus rapidement, et la couronne pourrait bientôt revenir à un constructeur encore méconnu en France.

L’été dernier, Vivo avait bousculé le marché en présentant le premier smartphone Android avec une recharge rapide 200W, le iQOO 10 Pro. Xiaomi avait rapidement rattrapé son retard à la fin de l’année en présentant son Redmi Note 12 Discovery Edition, capable lui de se recharger à une puissance maximale de 210W.

Si cela vous parait déjà beaucoup, sachez qu’un smartphone vient récemment de repousser la barre encore plus haut : le Realme GT Neo 5. En effet, ce dernier peut atteindre les 240 W, ce qui permet à sa batterie de 4600 de se recharger en moins de 10 minutes. Il semblerait que ce record ne restera pas là bien longtemps, puisqu’un autre fabricant s’apprête à faire mieux.

La batterie sera compatible avec une puissance maximale de 260W

Le nouvel appareil ne fait ni partie du catalogue de Xiaomi, ni de celui d’un des autres fabricants majeurs de smartphones Android. L’appareil qui arrivera à atteindre les 260W pour la recharge ne sera autre que le GT 10 Pro, de la société Infinix. Mieux encore, il culminerait même à 110W en sans-fil.

Si cette entreprise commence à prendre ses marques en Asie, elle est encore très méconnue en France. Pourtant, il arrive parfois qu’elle soit la première à proposer des technologies sur le marché des smartphones, comme ici avec la recharge la plus rapide jamais vue sur un téléphone.

Au niveau des caractéristiques techniques, on peut s’attendre à un processeur MediaTek Dimensity 9000 et une batterie de 5000 mAh, mais aussi à un écran incurvé de 6,8 pouces avec un taux de rafraichissement 120 Hz et un capteur photo principal de 200 MP.

Il reste à voir quand ce smartphone arrivera officiellement sur le marché, mais le lancement devrait intervenir d’ici quelques jours seulement. Malheureusement, il ne sera pas disponible en France. On sait que d’autres fabricants comme Xiaomi attendent déjà au tournant, le fabricant chinois ayant dévoilé il y a peu une technologie de recharge 300W. Cette dernière permet de recharger une batterie en seulement 5 minutes.