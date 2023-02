Realme lance le GT Neo 5 avec une recharge rapide 240 W et des LED à l’arrière

Realme vient de lancer un smartphone assez spécial, le GT Neo 5, car il s’agit du premier appareil à pouvoir être rechargé à une puissance de 240 W, ce qui promet de faire de lui le plus rapide du marché dans ce domaine.

Plusieurs fabricants dont Xiaomi ou encore Realme ne cessent de repousser les limites de la recharge rapide. Après avoir vu un Redmi Note 12 se recharger à 210 W il y a quelques semaines, le nouveau GT Neo 5 de Realme promet de faire encore mieux avec une recharge de 240 W, la plus rapide du marché.

Sa batterie de 4600 mAh peut ainsi se recharger de 0 à 100 % en moins de 10 minutes, un record. Concernant l’autonomie, Realme mise sur des composants assez efficaces énergétiquement, dont notamment une puce Snapdragon 8+ Gen 1. Il ne s’agit pas de la dernière puce Snapdragon 8 Gen 2 du OnePlus 11, mais cela permettra tout de même au Realme GT Neo 5 d’être l’un des smartphones les plus puissants de sa catégorie.

Le Realme GT Neo 5 n’est pour l’instant disponible qu’en Chine

Comme c’est souvent le cas avec les smartphones chinois, le nouveau Realme GT Neo 5 n’a pour l’instant pas été présenté en France, seulement en Chine. Le téléphone dispose également d'un écran AMOLED 10 bits de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 1 500 Hz. L'écran prend en charge une couverture DCI-P3 de 100 %, ce qui devrait offrir une grande précision des couleurs, et a une définition de 2772 x 1240 pixels.

L'appareil photo principal à l'arrière est doté d'un capteur Sony IMX890 de 50 MP, comme le OnePlus 11. Il y a également un appareil photo ultra grand-angle de 8 MP avec un FoV de 112 degrés et un appareil photo macro de 2 MP. La caméra selfie est dotée d'un capteur Samsung de 16 MP et se trouve à l'intérieur d'un poinçon en haut de l'écran.

Enfin, on peut surtout noter la présence d’un rectangle de LED RGB à l'arrière, qui peut agir comme une lumière de notification et qui est entièrement personnalisable pour différentes apps. On remarque ici que Realme s’est largement inspiré du Nothing Phone 1, puisqu’il affiche par transparence de faux composants autour des capteurs photo. Pour l’instant, on ne sait pas quand le smartphone arrivera chez nous, mais le lancement pourrait avoir lieu d’ici quelques semaines seulement.