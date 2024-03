Samsung déploie l’IA des Galaxy S24 sur les anciens modèles, votre smartphone est-il compatible ?

L'intelligence artificielle des Galaxy S24 va être déployée sur d'autres smartphones de la marque. Les fonctionnalités de Galaxy AI seront disponibles sur une sélection de modèles uniquement.

Vous qui ne jurez que par la gamme des Galaxy S de Samsung, vous avez peut-être hésité à passer au dernier modèle en date lors de sa sortie en janvier dernier, le Galaxy S24. Sauf que vous avez celui de l'an dernier, le S23, et que ça vous dérange un peu de faire une croix dessus. Pour décider les indécis, Samsung a appuyé sur ce qui, à l'époque, était exclusif aux S24 : Galaxy AI, l'intelligence artificielle embarquée.

Sur la papier, les fonctionnalités proposée par cette IA font envie. Résumer des articles, traduire une conversation orale en temps réel, lancer une recherche Google sur quelque chose affiché à l'écran en l'entourant… La transcription automatique des réunions est également possible, même si le résultat n'est pas encore parfait. Forcément, les propriétaires d'anciens modèles se sentent lésés. Le constructeur coréen l'entend et annonce que Galaxy AI va arriver sur d'autres Galaxy. On savait lesquels, mais on ne savait pas quand.

On connait la date du début de déploiement de Galaxy AI sur les anciens smartphones Samsung

Rappelons tout d'abord que 9 appareils auront droit à l'IA de Samsung, smartphones et tablettes confondus :

Les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra

Le Galaxy S23 FE

Le Galaxy Z Flip 5

Le Galaxy Z Fold 5

Les Galaxy Tab S9, S9 Plus et S9 Ultra

Dans un billet de blog, Samsung dévoile la date à laquelle l'IA va commencer à arriver sur ces modèles. Elle prendra la forme d'une mise à jour de la surcouche OneUI qui passera à sa version 6.1. Pour les mobiles, ce sera à partir du 28 mars 2024. Précisons que tout le monde ne pourra pas profiter de l'IA à ce moment-là. Certains devront patienter quelques jours de plus pour recevoir la notification, et il n'est malheureusement pas possible de prédire qui.

En ce qui concerne les tablettes S9, aucune date précise n'a été avancée, mais il ne faudra pas attendre longtemps. Samsung parle d'un déploiement “cette semaine“, soit entre le 28 et le 31 mars 2024. Notez que les versions compatibles 5G seront servies plus tard, à partir du mois d'avril. Quant à l'éventuelle arrivée de Galaxy AI sur les Galaxy S22, le constructeur n'en dit rien.