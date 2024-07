Galaxy Z Flip 5 (512 Go) : le smartphone pliable Samsung est à prix canon

Si vous avez l'intention de vous offrir le Samsung Galaxy Z Flip 5 au cours de ces soldes d'été, sachez que le smartphone pliable avec 512 Go d'espace de stockage est proposé à moitié prix chez Amazon.

La période des soldes d'été 2024 se poursuit avec ce nouveau bon plan dédié à un smartphone pliable de la marque Samsung. Sur la version espagnole du site Amazon, le géant du commerce en ligne effectue une offre intéressante sur le Galaxy Z Flip 5. Disponible dans sa version 512 Go et son coloris gris, le téléphone de la gamme Galaxy fourni avec un chargeur secteur de 45 W est au prix exact de 649,36 euros au lieu de 1329 euros. Le tarif réduit est obtenu après avoir ajouté le produit au panier et inclut 5,73 euros de frais de port pour une livraison en France.

Dévoilé en même temps que le Z Fold 5 il y a près d'un an, le Galaxy Z Flip 5 est un smartphone pliable qui est doté de deux écrans : un écran interne Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une définition de 2640 x 1080 pixels et un écran externe Super AMOLED de 3,4 pouces avec une définition de 748 x 720 pixels.

Le téléphone de la marque coréenne est également équipé d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un double capteur arrière de 12 + 12 MP, d'un capteur frontal de 10 MP et d'une batterie de 3700 mAh compatible avec la recharge rapide à 25W. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation Android 13. Pour plus de détails, retrouvez notre article consacré au test du Galaxy Z Flip 5.