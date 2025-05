Free se paye Bouygues Telecom et ses nouveaux frais de résiliation pour forfait mobile

Joli coup de com' de Free, qui surfe sur l'introduction de frais de résiliation pour certains forfaits mobiles chez Bouygues Telecom pour faire parler de lui.

Il y a quelques jours, Bouygues Telecom annonçait de nouveaux frais de résiliation pour les abonnés à un forfait mobile B&You sans engagement. Pour quitter l'opérateur, il en coûtera désormais 5 euros à partir du 9 juin 2025. Ce genre de pratique est répandu sur les offres d'internet fixe, mais c'est la première fois qu'elle s'étend à des forfaits mobiles. Bouygues Telecom tente sans doute d'endiguer le phénomène consistant à changer de forfait chaque année pour profiter des avantages pour les nouveaux clients avec cet obstacle à la résiliation.

La réaction des utilisateurs ne s'est pas faite attendre, et Free en profite pour enfoncer un peu plus son concurrent. “Le devoir nous oblige : Free prend en charge jusqu’à 10€ de vos frais de résiliation mobile”, a réagi l'opérateur sur X (Twitter). “On vous les rembourse si vous passez chez Free”, a surenchéri son patron Xavier Niel. Bref, Free se paye un joli coup de communication sur le dos de Bouygues Telecom.

Free profite du bad buzz de Bouygues Telecom

Pour l'instant, on ne connait pas les conditions de Free pour bénéficier de ce remboursement. On imagine que la souscription du forfait à 2 euros ne permet pas d'être éligible, reste à savoir si la Série Free 200 Go est concernée ou si l'offre ne concerne que le Forfait Free 5G

350 Go.

En réponse au tweet de Free, certains internautes n'ont pas manqué de rappeler que Bouygues Telecom facturait désormais la carte SIM physique ou l'activation eSIM 1 euro, alors que Free Mobile continue de faire payer ce service 10 euros. D'autres ont relevé que les frais de migration des box internet chez Free étaient trop élevés ou que l'opérateur ne faisait d'efforts que pour ses nouveaux abonnés, laissant ses anciens clients payer le prix fort.

Les opérateurs cherchent à gratter quelques euros où ils le peuvent. Il est compliqué d'augmenter le tarif mensuel des forfaits au vu de la concurrence sur le marché, mais ils misent sur les petites lignes pour récupérer un peu d'argent ici et là. Bouygues Telecom avait déjà été le premier à monter ses frais de résiliation à 59 euros sur l'internet fixe, depuis rejoint par Free et SFR.

