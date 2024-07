Quelques semaines seulement après avoir dévoilé par Samsung, la Galaxy Watch Ultra fait l'objet d'une superbe offre promotionnelle chez Boulanger. En ce moment, la montre connectée du géant coréen bénéficie d'une réduction totale de 280 euros.

Nous vous invitons à prendre la direction du site Boulanger où vous avez la possibilité d'économiser 280 euros sur l'achat de la Galaxy Watch Ultra. Disponible en plusieurs coloris, la montre connectée Samsung passe de 699 euros à 419 euros par l'intermédiaire d'une remise globale de 40 %. Le prix réduit est obtenu grâce à une remise immédiate de 80 euros pour les membres Le Club, à une réduction de 100 euros avec le coupon 100WULTRAL (à saisir durant l'étape du panier) et à un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien appareil usagé.

Dévoilée au cours du mois de juillet 2024 et considérée comme la rivale de l'Apple Watch Ultra, la Galaxy Watch Ultra dispose d'un écran Super AMOLED de 1,5 pouce avec une définition de 480 x 480 pixels et une résolution de 327 ppi. La montre connectée de Samsung embarque aussi le processeur Exynos W1000, une mémoire vive de 2 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go, une étanche jusqu'à 50 mètres grâce à la norme IP6X, une connectivité 4G-LTE, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 2.4 & 5 GHz, divers capteurs le NFC, le GPS, une batterie de 590 mAh, une compatibilité avec Android (11.0 ou supérieur), le système d'exploitation Android Wear 5.0 et une surcouche One UI Watch 6.0.

Du côté des fonctionnalités, on peut trouver le nombre de pas, les calories brûlées, le, Vo2 max, la mesure de la fréquence cardiaque en continu, la détection de l'apnée du sommeil, le suivi du stress, les SMS, les notifications réseaux sociaux, l'appel, l'e-mail, l'historique des messages, la télécommande pour appareil photo, le calendrier, les services Samsung Pay et Google Pay, les contrôles gestuels, ou bien encore le score d'énergie par Galaxy AI.