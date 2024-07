Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 : jusqu’à 350 € de remise sur les smartphones pliables de Samsung

Les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 font l’objet d’une double promotion sur le site de Samsung, avec des réductions cumulées allant jusqu’à 350 €, voire plus.

Présentés le 10 juillet 2024, les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 sont enfin disponibles après deux semaines de précommandes. Samsung propose en ce moment une double offre pour l’achat de l’un de ses smartphones pliables.

Grâce à un bonus de reprise immédiat et à une offre de remboursement, vous pouvez cumuler jusqu’à 350 euros de réduction, ou même plus en achetant le Z Flip 6 ou le Z Fold 6.

Comment profiter de l’offre Samsung sur les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 ?

Vous avez un vieux smartphone, une tablette, un ordinateur portable, une montre connectée ou encore des écouteurs sans fil dont vous souhaitez vous débarrasser ? Samsung vous le reprend, quel que soit l’état de l’appareil (fonctionnel ou non). Et pour toute reprise, la marque vous offre un bonus de 100 € qui s’applique sous la forme d’une réduction immédiate au panier.

Il ne s’agit pas du montant de rachat, mais d’un bonus qui vient s’ajouter à la valeur de reprise de l’appareil échangé. Bien sûr, le montant proposé dépend du type de produit et de son état. Le montant total de la remise peut ainsi monter à plusieurs centaines d’euros.

Samsung propose par exemple jusqu’à 530 € pour la reprise d’un Galaxy Z Fold 5 en fonction de son état, sans compter le bonus. En plus de ces avantages liés à la reprise, vous pouvez également profiter d’une offre de remboursement différé.

Pour tout achat du Galaxy Z Flip 6 ou du Z Fold 6 avec une autre nouveauté Samsung, la marque vous rembourse jusqu’à 250 € (180 € pour le Z Flip 6 et 250 € pour le Z Fold 6). Les deux achats ne doivent pas nécessairement être effectués au même moment. Pourvu qu'ils aient eu lieu entre le 15 juillet et le 31 août 2024.

En d'autres termes, si vous achetez un Galaxy Z Flip 6 ou un Z Fold 6 ainsi qu’une autre nouveauté Samsung durant cette période, vous pouvez soumettre votre dossier afin d’obtenir un remboursement. Les nouveautés éligibles sont : la Galaxy Watch 7, la Watch Ultra, les Galaxy Buds 3 ou les Buds 3 Pro. Tous les modèles et tous les coloris sont valables.

Récapitulatif des avantages pour l'achat d'un Galaxy Z Flip 6 ou Z Fold 6 :

100 € de bonus de reprise + montant de la reprise sous forme de réduction immédiate au panier

sous forme de réduction immédiate au panier 180 € remboursés pour l'achat du Z Flip 6 si vous achetez ou avez acheté une Galaxy Watch 7 / Watch Ultra / des Galaxy Buds 3 ou Buds 3 Pro entre le 15 juillet et le 31 août 2024.

si vous achetez ou avez acheté une Galaxy Watch 7 / Watch Ultra / des Galaxy Buds 3 ou Buds 3 Pro entre le 15 juillet et le 31 août 2024. 250 € remboursés pour l'achat du Z Fold 6 si vous achetez ou avez acheté une Galaxy Watch 7 / Watch Ultra / des Galaxy Buds 3 ou Buds 3 Pro entre le 15 juillet et le 31 août 2024

si vous achetez ou avez acheté une Galaxy Watch 7 / Watch Ultra / des Galaxy Buds 3 ou Buds 3 Pro entre le 15 juillet et le 31 août 2024 Des bonus de reprises séparés pour l'achat des nouveautés éligibles (les montres connectées et écouteurs sans fil Samsung)

Notez pour finir que les achats peuvent avoir été effectués sur n’importe quelle boutique en ligne partenaire de Samsung, hors marketplace. Vous resterez éligible à l’offre de remboursement. Mais pour bénéficier des bonus de reprise immédiats, il faut passer par le site de Samsung. Enfin, ces offres sont cumulables avec toute autre offre de remboursement Samsung sur les mêmes produits.

Enfin, « cette offre est valable pour les consommateurs et professionnels domiciliés en France ou Monaco, uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés, achetés ou loués auprès d’un point de vente ou d’un site internet situé en France ou à Monaco, hors Marketplace ».