Samsung s’attaque frontalement à l’Apple Watch Ultra avec sa nouvelle montre haut de gamme pour les aventuriers

A l’occasion de sa conférence Unpacked, Samsung a présenté plusieurs montres connectées. Outre la Galaxt Watch 7, la marque coréenne a également dévoilé sa première montre ultra haut de gamme, la Galaxy Watch Ultra. Destinée à affronter frontalement le modèle équivalent d’Apple, la Galaxy Watch Ultra multiplie les initiatives ostentatoires pour montrer qu’elle mérite son statut… et son prix ! Présentations.

De nombreux produits ont été officialisés aujourd’hui par Samsung. Deux téléphones pliants, les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6. Deux paires d’écouteurs TWS, les Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro. Retrouvez dès maintenant un test complet de ces derniers sur Phonandroid.com. La Galaxy Ring qui a non seulement une date de sortie en France, mais aussi un prix. Tous les détails sont dans notre prise en main. Enfin deux montres. La Galaxy Watch 7 pour succéder à la Galaxy Watch 6 de 2023. Et un tout nouveau produit.

Ce nouveau produit s’appelle la Galaxy Watch Ultra. Il s’agit d’une montre très haut de gamme destinée aux sportifs et aux aventuriers qui se trouvent un peu à l’étroit avec la Galaxy Watch 6. Ce positionnement vous rappelle quelque chose ? Nous aussi. Il se rapproche évidemment de celui de l’Apple Watch Ultra que la firme de Cupertino a présentée en 2022 et qu’elle a renouvelée en 2023. L’Apple Watch Ultra est un produit hors norme. Et la Galaxy Watch Ultra veut l’être tout autant. Et sur les mêmes points.

La Galaxy Watch Ultra “ultra” haut de gamme à l'extérieur

Cela démarre avec les matériaux utilisés. Nous retrouvons un boitier très anguleux et carré. Il est fabriqué en titane grade 4 et en saphir synthétique. Il mesure 47 mm. Soit 3 mm de plus que la plus grande taille de Galaxy Watch 7. A titre de comparaison, le boitier de l’Apple Watch Ultra mesure 49 mm. Il est protégé contre l’eau et la poussière (certification IP68 et 10ATM). Il dispose d’une certification militaire (MIL-STD-810H) et résiste aux changements extrêmes de température et de pression.

La montre se décline en trois coloris : gris, argent et blanc. Compte tenu de la taille du boitier, les bracelets des autres Galaxy Watch ne sont pas compatibles avec l’Ultra. Et inversement. Vous retrouvez sur les tranches trois boutons, dont un nouveau « bouton action » circulaire exclusif, et un haut-parleur assez large. A l’avant, l’écran est rond, comme toutes les Galaxy Watch, et il est AMOLED, bien évidemment. Selon Samsung, l’écran de la Galaxy Watch Ultra est le plus lumineux jamais intégré dans son catalogue. Cet écran est protégé par un cerclage gradué et du saphir.

La Galaxy Watch Ultra profite des innovations de la Galaxy Watch 7

A l’arrière, vous retrouvez le nouveau capteur BioActive doté de 13 LED (au lieu de 5). Samsung promet des données biométriques plus précises encore. Ce nouveau composant reprend les fonctions de son prédécesseur : Cardiofréquencemètre, oxymètre (SpO2 et VO2Max), pression artérielle, température, électrocardiogramme, analyse du sommeil, mesure de la respiration. A l’international, le capteur peut aussi mesurer l’apnée du sommeil. Mais la fonction est inaccessible en Europe (et donc en France).

A l’intérieur, vous retrouvez un nouveau processeur gravé en 3 nm, promesse d’une meilleure efficacité énergétique. Samsung ne précise pas la capacité de la batterie, mais la marque promet jusqu’à 100 heures d’utilisation continue. Le GPS double fréquence de la Galaxy Watch 7 est également présent ici pour améliorer le positionnement des coureurs. Une carte eSIM est installée systématiquement dans la Galaxy Watch Ultra, contrairement à la Galaxy Watch 7 où il s’agit d’une option à 50 euros.

La Galaxy Watch Ultra est moins prohibitive que l'Apple Watch Ultra 2

Cette nouvelle montre, qui fonctionne sur WearOS, est évidemment nourrie à l’IA. Cela se traduit par une meilleure précision des mesures, ainsi qu’une nouvelle analyse : comme la Galaxy Watch 7, elle combine les données cardiaques, sportives (100 sports pris en charge) et sommeil pour créer un score quotidien appelé « Score d’énergie ». Voilà donc un pack qui nous semble suffisamment complet pour aller chercher l’Apple Watch Ultra.

Et heureusement, car le prix est à la hauteur de l’ambition : 699 euros. C’est toujours moins que l'Apple Watch Ultra 2 qui se positionne à 899 euros. Mais la Galaxy Watch Ultra est tout de même onéreuse. La sortie est programmée le 24 juillet, comme les autres produits présentés aujourd’hui. Lors des précommandes, qui démarrent aujourd’hui, un bracelet est offert. On a déjà connu Samsung un peu plus généreux…