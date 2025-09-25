Galaxy Watch 8 : le prix de la montre Samsung devient abordable grâce à cette offre Amazon

La Galaxy Watch 8 est en vente flash chez Amazon ! Au cours d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, l'une des dernières montres Samsung devient abordable grâce à une remise de près de 20%.

Direction la plateforme allemande d'Amazon où le célèbre site e-commerce vous permet de bénéficier d'une offre promotionnelle sur la Galaxy Watch 8. Affichée au prix conseillé de 379 euros, la montre Samsung proposée dans son modèle 40 mm est au tarif précis de 301,51 euros lorsque le produit est ajouté au panier.

Pour information, des frais de port à hauteur de 4,83 euros sont appliqués pour une livraison de l'article en France. Au total, la Samsung Galaxy Watch 8 revient alors à 306,34 euros, ce qui représente une réduction de presque 20%.

Lancée par Samsung en juillet 2025, la Watch 8 de la gamme Galaxy dispose d'un écran Super AMOLED de 1,34 pouce avec une définition de 438 × 438 pixels, une densité de 327 ppi et une luminosité de 3000 nits.

Fonctionnant sous le système d'exploitation One UI 8.0 Watch basé sur Wear OS 6, la montre connectée embarque aussi un processeur Exynos W1000, une mémoire vive de 2 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go et une batterie de 325 mAh. Grâce à la batterie, l'objet connecté dispose d'une autonomie estimée à 30 heures.

Les futurs acquéreurs de la Galaxy Watch 8 pourront également trouver une résistance IP68 jusqu'à 50 mètres, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le Wi-Fi, le NFC et le GPS. Pour terminer, la montre Samsung comprend diverses fonctionnalités telles que le score d’énergie, l'apnée du sommeil, l'alerte de stress élevé, un coach running, la charge vasculaire, l'ECG, la notification d’arythmie, l'indice antioxidant, la composition corporelle ou bien encore le cycle Tracking.