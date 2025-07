La Galaxy Watch 8 fait déjà l'objet d'une baisse de prix intéressante chez Amazon. Pendant une durée limitée, la montre connectée de la marque Samsung bénéficie d'une réduction globale de 150 euros grâce à un cumul de plusieurs remises.

Quelques jours seulement après avoir été dévoilée par Samsung, la Galaxy Watch 8 est déjà en forte promotion chez Amazon. Accompagnée d'un chargeur secteur offert, la montre connectée du géant coréen proposée dans sa version 40 mm est à 278,95 euros au lieu de 378,95 euros. Les 100 euros de réduction se font grâce à un coupon à cocher sur la fiche produit (d'une valeur de 30 euros) et au code GWATCH825 (d'un montant de 70 euros). Le code en question doit être saisi manuellement lors de l'étape de la commande.

En plus de la double réduction, il faut savoir que la dernière montre Samsung est éligible à un bonus de reprise de 70 euros à valoir sur un ancien appareil usagé. Pour bénéficier de ce bonus, il est nécessaire de se rendre ici et de se laisser guider. En prenant en compte les trois promotions, la Samsung Galaxy Watch 8 revient à 228,95 euros.

Pour information, l'offre promotionnelle est réservée aux membres Amazon Prime. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez toujours souscrire gratuitement à une période d'essai de 30 jours afin de profiter du bon plan Amazon.

Quelle est la fiche technique de la Samsung Galaxy Watch 8 ?

La Watch 8 de la gamme Galaxy, associée à l'offre Amazon, embarque un écran Super AMOLED de 1,34 pouce avec une définition de 438 × 438 pixels, une densité de 327 ppi et une luminosité de 3000 nits. La montre connectée fonctionnant sous le système d'exploitation One UI 8.0 Watch basé sur Wear OS 6 dispose également d'un processeur Exynos W1000 (5 core, 3 nm), d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'une batterie de 325 mAh, d'une autonomie estimée à 30 heures et d'un espace de stockage de 32 Go.

Les futurs propriétaires de l'objet connecté pourront aussi trouver une résistance IP68 jusqu'à 50 mètres, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le Wi-Fi, le NFC et le GPS. Enfin, la Samsung Galaxy Watch 8 inclut des fonctionnalités comme le score d’énergie, l'apnée du sommeil, l'alerte de stress élevé, un coach running, la charge vasculaire, l'ECG, la notification d’arythmie, l'indice antioxidant, la composition corporelle ou bien encore le cycle Tracking.