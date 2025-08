Google Pixel Watch 2 : le prix du modèle 4G de la montre connectée devient abordable chez Amazon

Une vente flash chez Amazon vous permet d'avoir le modèle de 4G de la Pixel Watch 2 à un prix abordable. Pendant une durée limitée, la montre connectée de Google bénéficie d'une jolie réduction de plus de 40 %.

Avant l'arrivée des nouveaux produits de Google prévue pour le 20 août 2025, Amazon a pris la décision de brader la Pixel Watch 2. Proposée dans un coloris noir et son modèle 4G, la montre connectée de la firme de Mountain View est à 259,91 euros au lieu de 449 euros, ce qui correspond à une réduction de 42 % par rapport au prix conseillé du produit.

Pour information, l'offre promotionnelle d'Amazon qui s'inscrit dans le cadre d'une vente flash prend fin le samedi 16 août prochain. De plus, l'article vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Officialisée par Google à l'automne 2023, la Pixel Watch 2 possède un écran AMOLED de 1,2 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels, une densité de de 320 ppp, une protection par un verre Corning Gorilla Glass 5 et une luminosité maximale de 1000 nits. La montre connectée liée au bon plan Amazon est aussi équipée d'un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 5100, d'un co-processeur Cortex M33, de la 4G LTE, du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi, du NFC, du GPS, de 2 Go de mémoire vive et de 32 Go d'espace de stockage.

L'ensemble est alimenté par une batterie de 306 mAh qui lui assure une durée d'utilisation de 24 heures, et fonctionne sous le système d'exploitation Wear OS 4.0. Enfin, la Google Pixel Watch 2 dispose de divers capteurs tels que la boussole, l'altimètre, les capteurs rouges et infrarouges pour le suivi de la saturation en oxygène (SpO2), les capteurs électriques polyvalents compatibles avec l'app ECG, le capteur de fréquence cardiaque optique multi-points, l'accéléromètre 3 axes, le gyroscope ou bien encore le capteur de luminosité ambiante.