Galaxy Watch 7 : la montre Samsung est à son prix le plus bas pour le Prime Day d’Amazon

La Galaxy Watch 7 fait l'objet d'une jolie promotion chez Amazon. La montre connectée de Samsung bénéficie en effet d'une réduction globale de 140 euros à l'occasion du Prime Day organisé par le géant américain du commerce en ligne.

Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir la toute nouvelle Galaxy Watch 8, sachez qu'Amazon vous permet d'avoir la Samsung Galaxy Watch 7 moins chère. À l'occasion du Prime Day 2025, la montre connectée de la marque coréenne fournie avec un chargeur secteur offert est à 179,99 euros au lieu de 319 euros, soit une réduction de 140 euros par rapport au prix conseillé du produit.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris crème de la Watch 7 qui est disponible dans sa version 40 mm. Afin d'en bénéficier, il suffit d'ajouter l'article au panier et il faut surtout être abonné à Amazon Prime. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez toujours souscrire gratuitement à une période d'essai de 30 jours.

Prime Day : la Samsung Galaxy Watch 7 devient très abordable chez Amazon

Lancée par Samsung en juillet 2024, la Galaxy Watch 7 associée à l'offre Amazon possède un écran Super AMOLED de 1,3 pouce avec une définition de 432 x 432 pixels et une densité de 330 ppp. La montre embarque un processeur Exynos W1000, une mémoire vive de 2 Go de RAM, une batterie de 300 mAh, un espace de stockage de 32 Go et le système Android Wear avec une surcouche One UI Watch.

Compatible avec les smartphones fonctionnant sous Android, l'objet connecté inclut aussi une étanchéité jusqu'à 50 mètres grâce à l'indice IP6X, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le Wi-Fi, le NFC et le GPS.

De leur côté, les futurs acquéreurs de la Samsung Galaxy Watch 7 pourront profiter de diverses fonctionnalités comme le nombre de pas, les calories brûlées, le Vo2 max, la mesure de la fréquence cardiaque en continu, le SpO2 et la détection de l'apnée du sommeil. Le suivi du stress, la détection de plus de 90 suivis d'exercices, les SMS, les notifications des réseaux sociaux, les appels, les e-mails et l'historique des messages sont aussi la partie.