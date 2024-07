Galaxy Watch 7 officiel : enfin une montre connectée Samsung avec une “vraie” autonomie ?

À l'occasion du Galaxy Unpacked 2024, un événement qui a lieu à Paris, Samsung dévoile sa nouvelle montre connectée : la Galaxy Watch 7. Voici tout ce qui attend celles et ceux qui s'intéressent à la montre connectée.

Alors que Samsung avait commercialisé l'an dernier la Watch 6 et la Watch 6 Classic, il n'y a point de nouveau modèle Classic cette année. En dehors de la Watch 7, qui va nous intéresser ici, on trouve également une montre connectée premium, La Galaxy Watch Ultra. Celle-ci s'affiche quand même à près de 700 euros et ne concerne que celles et ceux qui cherchent une montre dédiée aux sports extrêmes. Pas à la portée de toutes les bourses ni de tous les besoins, donc.

Visant un public nettement plus large, Samsung sort donc en parallèle de la Watch Ultra sa nouvelle Galaxy Watch 7. Comme chaque année, la montre connectée de Samsung fait le plein de nouveautés : GPS double fréquence, nouveau SoC en 3 nm et surtout une meilleure autonomie ! Voilà une amélioration que les possesseurs de montres Samsung attendent depuis des années.

Samsung dévoile la Galaxy Watch 7, une montre connectée qui fait enfin le plein de nouveautés

Côté design, la Watch 7 est assez similaire au modèle sorti l'an passé. Nous avons toujours à faire un boîtier circulaire avec ses deux boutons posés sur le côté droit. En réalité, il faut davantage s'intéresser à la partie purement matérielle pour voir toutes les nouveautés de la montre connectée.

Niveau mesures et captation, la Watch 7 est plutôt très bien servie. C'est même l'une des montres les plus complètes en la matière. Elle prend ainsi en charge les éléments suivants :

la vo2 max (la quantité d’oxygène peuvent inspirer, puis envoyer dans le sang et finalement captée par les muscles de l'organisme) ;

l'ECG (l'électrocardiogramme)

la pression artérielle

la composition corporelle

les mouvements durant le sommeil

le Spo2

le nombre de respirations par minute

La Watch 7 est aussi capable de détecter l'apnée de sommeil, même si cette fonctionnalité n'est malheureusement pas validée en Europe.

La montre connectée de Samsung dispose d'un nouveau capteur BioActive (passe de 5 LED à 13 LED). Afin de lui offrir un meilleur niveau de géolocalisation, Samsung a également intégré à sa montre un GPS double fréquence. Autre nouveauté : un processeur désormais gravé en 3 nm.

Enfin, dernière nouveauté, et pas des moindres : la Watch 7 profite d'une meilleure autonomie ! C'est l'un des plus gros reproches que l'on a toujours faits aux montres connectées de la marque sud-coréenne. À titre d'exemple, la Watch 6 sortie en 2023 atteignait difficilement les 2 jours de longévité. Samsung ne nous a pas encore donné de chiffres exacts, mais la marque promet une nette amélioration concernant sa nouvelle montre. Croisons très fort les doigts pour que cette affirmation soit avérée et que ce douloureux problème d'autonomie soit enfin résolu.

Qu'est-ce qu'IA avec cette nouvelle Galaxy Watch 7 ?

Côté logiciel, la montre embarque toujours le couple Wear OS 4 + One UI Watch (ici en version 6). Et c'était inévitable, la Watch 7 profite de fonctions reposant sur l'IA. L'utilisateur bénéficie ainsi d'un “score” d'énergie, qui combine toutes les données santé : sommeil, rythme cardiaque et sport.

En outre, la montre bénéficie d'une meilleure précision des données et des mesures, notamment en ce qui concerne la pratique du cyclisme et du running. Au total, ce sont pas moins d'une centaine de sports que la Watch 7 prend en considération.

Prix et disponibilité de la Watch 7

La nouvelle montre connectée de Samsung existe en deux tailles : 40 et 44″ (comme la Watch 6 de 2023). Voici les prix pratiqués par Samsung en ce qui concerne la nouvelle montre :

Galaxy Watch 7 40 mm Bluetooth : 319,99 euros

Galaxy Watch 7 40 mm 4G : 369,99 euros

Galaxy Watch 7 44 mm Bluetooth : 349,99 euros

Galaxy Watch 7 44 mm 4G : 399,99 euros

En outre, la montre existe dans les trois coloris suivants : crème (40″), kaki(40 et 44″) et argent (44″).

La Watch 7 sera disponible à compter du 24 juillet 2024. Elle peut être précommandée dès à présent, le bracelet étant offert du 10 au 24 juillet.