Galaxy Tab S7 et S7+ : une fuite dévoile le design et la fiche technique complète

Les Galaxy Tab S7 et S7+ n’ont plus de secret pour nous. Plusieurs jours avant la conférence Unpacked, un informateur réputé a en effet mis en ligne des images officielles et la fiche technique complète des tablettes haut de gamme de Samsung. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Ce dimanche 26 juillet, Roland Quandt, informateur réputé et journaliste chez Winfuture, a publié les images presse officielles de la Galaxy Tab S7 et S7+, les tablettes qui succèdent aux Galaxy Tab S6. Les clichés confirment les rendus dévoilés par OnLeaks au début du mois de juillet 2020.

Sur le même sujet : Samsung Galaxy Tab S7 – la tablette n’aurait pas de capteurs d’empreintes dans l’écran

Galaxy Tab S7 et S7+: Snapdragon 865+, écran 120 Hz et recharge 45W

Samsung va décliner la gamme en deux tailles. La Galaxy Tab S7 est ainsi construite autour d’un écran LCD de 11 pouces 120 Hz. De son côté, la Galaxy Tab S7+, plus haut de gamme, hérite d’un écran AMOLED 120 Hz de 12,4 pouces. Sous cette dalle, Samsung place un lecteur d'empreintes digitales. De son côté, la Tab S7 standard se contente d’un scanner d'empreintes sur la tranche.

Les deux tablettes sont alimentées par le chipset Snapdragon 865+ de Qualcomm couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne (extensible grâce à une carte microSD jusqu’à 256 Go). L’autonomie de la Tab S7 est confiée à une batterie de 7040 mAh . La variante grand format est alimenté par une batterie de 10090 mAh. Les deux batteries sont compatibles avec la recharge rapide filaire 45W. Par contre, Samsung ne fournit qu’un chargeur 15W dans la boîte. Il faudra donc acheter le chargeur 45W séparément.

Côté photographie, Samsung mise sur un capteur photo pour les selfies de 8 mégapixels ( f / 2.0) et sur un double capteur photo arrière composé d’un objectif principal de 13 mégapixels ( f / 2.0). Enfin, les Tab S7 et S7+ sont accompagnées d’un nouveau stylet S-Pen qui bénéficie d’une latence de seulement 9 ms (comme l’Apple Pencil qui accompagne les iPad) et d’un mode DeX 100% sans fil. Sans surprise, les deux tablettes sont compatibles avec la 5G et avec le WiFi 6.

Samsung devrait présenter les Galaxy Tab S7 et S7+ lors de la conférence Unpacked du 5 août 2020. Lors de cet événement, le fabricant dévoilera aussi les Galaxy Note 20, le Galaxy Z Fold 2 pliable, la Galaxy Watch 3 et les Galaxy Buds Live.

Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S7+ Dimensions 253,8 x 165,4 x 6,34 mm 285 mm x 185 mm x 5,7 mm Ecran 11"

LCD LTPS

2560 x 1600 pixels, 120 Hz 12,4"

AMOLED

2800 x 1752 pixels, 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 865+ (7nm) Qualcomm Snapdragon 865+ (7nm) RAM 6 Go 6 Go Capteur avant 8 MP f / 2.0 8 MP f / 2.0 Capteurs arrières 13 MP f / 2.0

ultra grand angle 5 MP f / 2.2 13 MP f / 2.0

ultra grand angle 5 MP f / 2.2 Stockage 128 Go 128 Go Batterie 7040 mAh 10090 mAh Recharge 45W filaire 45W filaire Sécurité Scanner d’empreinte ultrasonique sur la tranche Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran OS Android 10 + One UI 2.5 Android 10 + One UI 2.5

Source : Winfuture