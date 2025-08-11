Michel Cymes, le médecin préféré des Français, lance une nouvelle chaîne TV à la rentrée

Mieux, une chaîne 100 % santé, débarque sur les box des opérateurs télécoms et France.tv à la rentrée. Cofondée par Michel Cymes, le médecin préféré des Français, elle se veut être « militante [et] qui représente la science » pour lutter contre la désinformation.

C’est une chaîne d’un genre nouveau qui s’apprête à débarquer dans le paysage audiovisuel français : Mieux sera disponible sur les box des opérateurs télécoms, à commencer par Orange le 1er septembre, et sur l’application France.tv.

Avec son « ADN militant », Mieux souhaite avoir une valeur de « proof of concept », selon Le Figaro : « Tout ce qui sera dit à l’antenne devra impérativement être prouvé scientifiquement » affirme Michel Cymes. Mieux sera une chaîne anti-désinformation médicale adaptée à tous les publics. Santé des femmes, des seniors, des jeunes, au travail, ou encore handicap, alimentation et bien-être animal seront abordés. Lors du lancement, 15 émissions seront proposées et la chaîne proposera 4 heures de programmes inédits quotidiens, avec une montée en charge progressive.

Lire aussi – Oubliez les 10 000 pas par jour, voici le vrai chiffre à programmer sur votre montre connectée

Mieux : une chaîne 100 % santé, 100 % vraie

Mieux, qui se veut d’utilité publique, répond à une faible offre de programmes portant sur la santé, mais également à la montée de la désinformation dans ce domaine. Le but ? Redonner la parole aux professionnels et « contrer toutes les fake news » affirme le médecin français le plus médiatisé.

France Télévisions sera de la partie, en tant que distributeur du flux en direct et des programmes en replay de la chaîne via l’application France.tv, mais également en tant que régie publicitaire. Pour toucher un large public, Mieux visait au départ la TNT gratuite, espérant récupérer l’une des fréquences de C8 ou NRJ12, finalement réattribuées à Ouest-France et CMI France par l’Arcom. Les cofondateurs (Valérie Bruschini, Franck Papazian, Pierre Fraidenraich et Michel Cymes) pourraient néanmoins redéposer un dossier pour obtenir l’une des fréquences abandonnées par Canal+.

Lire aussi – Risquer un cancer pour faire le buzz, cette nouvelle tendance sur les réseaux sociaux inquiète

Mieux se veut être une chaîne dans l’air du temps et s’inscrit d’ores et déjà dans une stratégie cross-média, afin d’aller contrer, sur son terrain, la désinformation. En effet, la chaîne s’allie à Webedia, une régie publicitaire spécialisée dans les médias en ligne. Le but ? Faire connaître Mieux grâce, notamment, au média santé de Michel Cymes Dr.Good ! – dont est déjà propriétaire Webedia –, mais aussi adapter les contenus de l’antenne aux codes des différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou encore TikTok. Pour toucher les plus jeunes, des contenus natifs pourraient même être créés.

Le modèle économique de la chaîne reposera sur la publicité, les partenariats et les parrainages d’émissions. Carrefour, Veolia, Malakoff Humanis et WeCare font déjà partie de l’aventure. L’éthique publicitaire est stricte : par exemple, la participation des laboratoires pharmaceutiques ne se fera que dans le cadre du financement de messages d’utilité publique, et non de vente de médicaments.