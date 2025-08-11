Ce bouton magique de Tesla prépare votre voiture pour sa séance de spa

Les Tesla et l’eau, c’est une longue histoire faite de coups de foudre et de petits drames. Désormais, un mode secret promet de mettre fin aux mauvaises surprises lors de leur nettoyage.

L’histoire d’amour entre Tesla et l’eau ressemble à une romance compliquée. D’un côté, il y a ce propriétaire de Cybertruck qui, après un passage au lavage automatique, a vu l’écran central plonger dans un noir complet pendant plusieurs heures, le laissant seul avec ses doutes. De l’autre, ce Model Y équipé du Full Self-Driving qui a failli se jeter dans un lac tout seul, saupoudrant la scène d’un freinage d’urgence in extremis. Alors forcément, quand le constructeur annonce un “mode lavage” capable de préparer la voiture pour un nettoyage sans mauvaises surprises, on tend l’oreille.

Disponible depuis 2021, le mode “car wash” (lavage) de Tesla automatise la préparation du véhicule avant un nettoyage. En quelques secondes, il verrouille le port de charge, replie les rétroviseurs, ferme les vitres et désactive plusieurs systèmes comme les essuie-glaces, les capteurs de stationnement ou le verrouillage automatique des portes.

Une vidéo partagée sur TikTok par l’utilisateur Tesla Maverick montre la simplicité de la manœuvre : quelques pressions sur l’écran tactile dans le menu Service, et la voiture est prête en un clin d’œil. La démonstration met en avant la rapidité du processus et la sécurité qu’il apporte lors d’un lavage à domicile.

Le “mode lavage” de Tesla protège capteurs et peinture en un seul geste

Cette fonction évite les incidents fréquents, comme l’infiltration d’eau dans le port de charge ou l’activation involontaire des essuie-glaces. Elle propose aussi un mode « roue libre » permettant de mettre la voiture au point mort pour les lavages automatiques à tapis roulant. Tesla conseille de toujours utiliser cette option, car les dommages causés par un lavage mal préparé ne sont pas couverts par la garantie.

Pour un nettoyage optimal, les experts recommandent un prélavage à l’eau claire pour éliminer poussière et saletés, suivi d’un lavage avec un shampoing automobile au pH neutre. Un exemple courant : un propriétaire peut rechercher un résultat parfait pour une Tesla Model 3 rouge équipée d’un traitement céramique. Dans ce cas, un lavage manuel avec la méthode des deux seaux et un gant microfibre, à l’ombre, réduit les risques de micro-rayures. Éviter de diriger un jet haute pression vers les capteurs ou caméras est essentiel pour préserver les systèmes comme l’Autopilot. Ce mode pourrait séduire encore plus d’utilisateurs si Tesla le personnalisait davantage, et rien n’empêche d’imaginer qu’il devienne un standard sur tous les modèles à l’avenir.