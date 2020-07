Samsung Galaxy Tab S7 : la tablette n’aurait pas de capteurs d’empreintes dans l’écran

La Samsung Galaxy Tab S7 n’aura pas de capteurs d’empreintes sous l’écran, contrairement au modèle S7+. C’est en tout cas ce que croit savoir le site Sammobile qui indique que cette fonctionnalité sera réservée au modèle le plus haut de gamme.

Le capteur d’empreintes sous l’écran était présent sur la tablette Galaxy Tab S6 de Samsung. C’était même la première ardoise tactile du marché à embarquer cette technologie. Mais la Galaxy Tab S7, qui devrait être annoncée prochainement, n’en bénéficiera pas, selon Sammobile.

La Galaxy Tab S7 serait déclinée en deux versions : une version « normale » de 11 pouces et une version Plus de 12,4 pouces. Ce sera seulement cette dernière qui accueillera le capteur d’empreintes sous l’écran. Cette technologie, qui se démocratise de plus en plus, permet d’économiser de la place en façade.

Néanmoins, Sammobile précise que la S7 aura bien un capteur d’empreintes, mais inclus dans le bouton d’allumage situé sur le côté. Il s’agira du même capteur qui existe déjà sur la Galaxy Tab S5e. Le site évoque une raison logique à cette différence : le capteur sous l’écran est cher à produire, et en dispenser la tablette revient à faire baisser son prix. Cela n’apportera aucune différence pour l’utilisateur qui cherche juste une tablette efficace et sécurisée, le capteur classique ayant déjà fait ses preuves.

Des tablettes haut de gamme

Les deux Galaxy Tab S7 et S7+ de Samsung seront des modèles haut de gamme. Comme le veux la tendance actuelle du marché, elles lorgneront du côté des laptop avec la présence d’un stylet et d’un clavier. Elles seront équipées d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865+. Le modèle de 11 pouces aura une batterie de 7700 ou 7800 mAh tandis que le modèle de 12,4 pouces aura une batterie de 10 090 mAh. Elles bénéficieront toutes deux de la recharge rapide de 45 watts.

Elles devraient être dévoilées le 5 août prochain lors de la conférence Unpacked de Samsung. Dans le même temps, le constructeur devrait y présenter son Galaxy Note 20, mais également son Galaxy Z Flip 5G. Des rumeurs évoquent également une officialisation du Galaxy Fold 2, smartphone pliable du constructeur.

Source : Sammobile