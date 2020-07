Galaxy Note 20 : présentation le 5 août 2020, c’est officiel !

Les Galaxy Note 20 seront dévoilés le 5 août 2020 lors d’une conférence Unpacked. Après plusieurs semaines de rumeurs, Samsung vient finalement de confirmer la date de la présentation qui se déroulera exclusivement en ligne. On vous invite à découvrir la bande-annonce de l’événement ci-dessous.

« Le 5 août, rejoignez-nous pour une conférence Galaxy Unpacked en ligne destinée à explorer notre nouvel écosystème d’appareils Galaxy conçus pour donner vie à votre vie » tease Samsung dans le descriptif de la vidéo sur YouTube. Comme prévu, Samsung présentera donc les Galaxy Note 20 dès le 5 août prochain. La conférence aura lieu à 16h, heure française.

Sur le même sujet : voici les premières photos volées du Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G et Galaxy Tab S7…toutes les autres annonces attendues le 5 août

« Le désir d’établir des liens significatifs et de rester productif sont des constantes dans un monde de changement. Nos appareils mobiles doivent être prêts à nous aider à rester en contact avec ce qui compte le plus et à nous donner de nouvelles façons de travailler et de jouer » tease Samsung sans jamais évoquer le nom des produits qui seront dévoilés. On notera que le constructeur met l’accent sur la productivité dans son message, le fer de lance de la gamme des Note depuis sa création.

La courte séquence publiée par Samsung confirme aussi en filigrane l’arrivée d’un nouveau coloris cuivre, Mystic Bronze. La vidéo montre une bulle de la même couleur éclater à l’écran. Une première image d’un Note 20 Ultra tout de cuivre est d’ailleurs récemment apparue, par « erreur », sur le site web de Samsung afin d’être effacée.

Dans la foulée de la présentation des Note 20, Samsung devrait aussi présenter une nouvelle itération de smartphone pliable, le Galaxy Fold 2, une version 5G de son Galaxy Z Flip à clapet et deux nouvelles tablettes, les Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+. Selon certaines fuites, le constructeur en profiterait aussi pour révéler la Galaxy Watch 3, sa nouvelle montre connectée avec lunette rotative physique. D’autres rumeurs tablent plutôt sur une présentation dès le début juillet. On vous en dit plus dès que possible sur les plans de Samsung.