Il va y avoir de gros changements sur Disney+, notamment l’arrivée de ce nouveau catalogue de films et séries

La plateforme de streaming Disney+ va fortement évoluer. Parmi ce que le géant américain a dévoilé récemment sur le futur de son service, on note l'intégration d'un “nouveau” catalogue.

Disney+, c'est le choix entre plusieurs univers : Disney bien sûr, mais aussi Star Wars, Marvel, Pixar et National Geographic, auxquels s'ajoutent selon les pays Star et ESPN. De quoi proposer un catalogue énorme au spectateur. Mais le choix ne fait pas tout. Disney a beau dire que le streaming est mort, le géant américain n'oublie pas de faire évoluer sa plateforme régulièrement afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

C'est d'ailleurs ce qui est dans les tuyaux en ce moment. Et autant dire tout de suite que les modifications ne passeront pas inaperçues. En plus des classiques améliorations globales invisibles pour nous, il faut s'attendre à un remaniement profond de l'interface et même du contenu de Disney+. Un nouvel univers va ainsi faire son apparition en prenant la place d'un de ceux auquel nous avons accès actuellement.

Disney+ va changer, son catalogue voit débarquer un nouveau venu très bientôt

“Nous travaillons déjà à l'amélioration continue de notre technologie et, au cours des prochains mois, nous apporterons de nombreuses améliorations à l'application Disney+, notamment de nouvelles fonctionnalités intéressantes et une page d'accueil plus personnalisée“, révèle Disney dans un document consulté par Deadline. Nous n'en savons pas plus sur ces “nouvelles fonctionnalités intéressantes” malheureusement, ni à quoi va ressembler la future page d'accueil.

“L'ensemble de ces travaux aboutira à l'expérience de streaming unifiée Disney+ et Hulu, qui sera disponible dès l'année prochaine” à l'international. Malgré ce que laisse penser cette formulation, le catalogue d'Hulu sera disponible dès cet automne. Il viendra en remplacement de celui de Star.

L'occasion de se faire connaître au-delà des États-Unis et du Japon, les deux pays en dehors desquels il est presque invisible aux yeux du public. Hulu est derrière plusieurs séries de qualité parfois disponibles sur d'autres plateformes en France : The Handmaid’s Tale, Shogun, Only Murders in the Building, American Horror Story…