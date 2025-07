Les nouveaux pliables Galaxy Z Fold7 et Z Flip7 déjà en promo : jusqu’à 900 € offerts chez Orange !

Samsung lance ses nouveaux smartphones pliables, et Orange accompagne leur sortie avec des offres spectaculaires pendant les 5J5G : jusqu’à 900 € d’économies selon votre profil. Promo, reprise, réengagement : les remises sont multiples, mais seulement jusqu’au 6 août.

Avec les soldes d’été et l’arrivée des tout derniers Galaxy Z Fold7 et Z Flip7, Orange propose des offres particulièrement avantageuses pour toute commande de ces deux modèles premium. Disponibles jusqu’au 6 août 2025, ces promotions combinent remises immédiates, bonus de reprise, réductions avec réengagement, et offres de remboursement. Selon votre profil, vous pouvez atteindre jusqu’à 900 € d’économies sur un seul achat.

Concrètement, vous pouvez profiter de :

Jusqu’à 900 € pour les clients Orange, jusqu’à 720€ pour les nouveaux clients sur le Galaxy Z Fold7

Jusqu'à 640 € pour les clients Orange avec engagement, jusqu'à 470 € pour les nouveaux clients sur le Galaxy Z Flip7

Les offres Orange sur les Z Fold7 et Z Flip7 : 2 smartphones pliables à prix réduit

Les offres sur le Samsung Galaxy Z Fold7 (1 To) :

150 € de remise immédiate (remise modèle sur 1To)

400 € de réduction supplémentaire pour les clients Orange Mobile avec réengagement 24 mois

200 € de bonus reprise, valable dès 10 € de valeur estimée pour l'ancien mobile

150 € d’offre de remboursement via Samsung

Les offres sur le Samsung Galaxy Z Flip7 (512 Go) :

120 € de remise immédiate (modèle 512 Go au prix du 256 Go)

270 € de réduction avec réengagement 24 mois

200 € de bonus reprise, à partir de 10 € de valeur pour le mobile échangé

Jusqu’à 50 € d’offre de remboursement via Samsung (selon profil)

Galaxy Z Fold7 : finesse extrême et performances au sommet

Avec seulement 4,2 mm d’épaisseur en position ouverte, le Galaxy Z Fold7 devient le plus fin jamais conçu par Samsung dans cette gamme. Son format hybride lui permet de fonctionner comme un smartphone ou comme une mini-tablette, avec une gestion efficace du multitâche.

Côté technique, le modèle intègre un capteur principal de 200 mégapixels, une batterie de 4 400 mAh, et la puce Snapdragon 8 Elite, épaulée par jusqu’à 16 Go de RAM. Ce niveau de performance répond aux usages professionnels comme multimédias les plus exigeants.

Le Galaxy Z Fold7 embarque également Galaxy AI, l’assistant intelligent de Samsung, capable de générer des résumés, traduire des contenus, ou assister la prise de notes. Le tout est complété avec des versions de stockage disponibles jusqu’à 1 To pensé pour celles et ceux qui veulent tout garder sur leur appareil.

Galaxy Z Flip7 : pliable, compact, et toujours plus intelligent

Plus léger et orienté vers la mobilité, le Galaxy Z Flip7 séduit par son format compact. Une fois déplié, il dévoile un grand écran AMOLED de 6,9 pouces, et se replie facilement pour tenir dans une poche.

Il embarque un capteur principal de 50 Mpx, une batterie de 4 300 mAh, et affiche une certification IP48 pour sa résistance à l’eau. Le traitement photo est enrichi par Galaxy AI, qui permet des retouches automatiques, de la correction de texte, ou encore de la planification assistée.

Compatible avec les usages en mode Flex (position semi-ouvert) et doté d’une interface One UI optimisée, le Galaxy Z Flip7 cible un public qui cherche autant le style que la praticité au quotidien, sans compromis sur la puissance.

Le Galaxy Z Flip7 améliore son écran externe avec une Flex Window de 4,1 pouces, désormais presque sans bord. Cet affichage AMOLED offre un accès rapide à des widgets, aux notifications et à la caméra sans ouvrir le téléphone. On peut aussi y lire des messages ou lancer certaines applis.

Avec des avantages financiers cumulables jusqu’à 900 € selon les profils, Orange accompagne la sortie des Galaxy Z Fold7 et Z Flip7 avec une politique tarifaire agressive pour les soldes d’été. Deux formats, deux usages, mais une même ambition : démocratiser le pliable premium. À condition d’agir avant le 30 juillet.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Orange.