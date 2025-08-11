Pourquoi il est urgent que tous les smartphones adoptent ce nouveau type de batterie

Une décision qui en apparence ne nous concerne pas risque d'avoir de grandes répercussions sur le monde des smartphones, et pas que. Il est question de batterie. L'occasion de rappeler que des alternatives existent.

Vous connaissez l'effet papillon ? Ce principe disant qu'un événement en apparence anodin peut provoquer quelque chose d'énorme et souvent néfaste ? L'exemple le plus connu est celui qui lui donne son nom : un papillon bat des ailes et cela déclenche une tornade à des milliers de kilomètres de là. Ici, le lien de cause à effet est bien plus logique, mais il n'en reste pas moins problématique. Cela pourrait entraîner des conséquences très directes sur plusieurs marchés, par exemple celui des voitures électriques et des smartphones.

CATL, le plus grand fabricant de batteries pour wattures au monde, annonce l'arrêt des opérations dans la mine de Jianxiawo en Chine, l'une des ses principales mines de lithium. Comme l'explique Bloomberg, il s'agit d'une décision temporaire qui devrait durer 3 mois. Le temps nécessaire au renouvellement du permis d'exploitation du site arrivé à expiration le 9 août 2025. La mine de Jianxiawo, c'est entre 3 et 6 % de la production mondiale de lithium, composant que l'on retrouve dans toutes les batteries ou presque.

Dès la fermeture de la mine, la bourse s'emballe. À celle de Guangzhou, les contrats à terme sur le carbonate de lithium à la Bourse grimpe de 8 %, la limite de hausse autorisée chaque jour. Les principaux producteurs internationaux voient quant à aux leurs actions gagner jusqu'à 20 % de valeur. Si cela continue sur cette lancée, nous pourrions de fil en aiguille voir le prix des appareils utilisant une batterie au lithium augmenter, voire certaines sorties retardées.

Pourtant, des alternatives comme les batteries au silicium-carbone existent. Capables de stocker plus d'énergie dans le même espace, leur généralisation est freinée par de multiples facteurs. Notamment des réglementations plus strictes qui limitent leur transport, et une durée de vie plus courte. Il n'empêche qu'à terme, les adopter limiteraient les impacts d'une décision prise par un seul exploitant. Ce n'est pas la solution idéale évidemment, mais ce serait déjà un premier pas.