Samsung Galaxy Tab S7 : voici les premières images de la tablette haut de gamme

On sait désormais à quoi ressemblera la Galaxy Tab S7, la prochaine tablette haut de gamme de Samsung. Les fuites s’enchaînent depuis quelques jours sur les caractéristiques du produit. Pour la première fois, un leak nous offre un aperçu de son design.

La Galaxy Tab S7 viendra bientôt remplacer la Tab S6. La tablette fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis quelques jours. Samsung la déclinerait cette fois-ci en deux tailles différentes. On parle d’une Galaxy Tab S7+ au format 12,4 pouces qui accompagnera la version standard de 11 pouces.

Grâce à OnLeak, le leaker qu’on ne présente plus, nous avons droit aux premières images de la Galaxy Tab S7 conçue sur la base d’une maquette 3D de la tablette. Le design reste globalement très proche de celui de la Tab S6 à quelques modifications près. Le logo de Samsung n’est plus placé au centre mais dans l’angle inférieur gauche, juste au-dessous de la fente destinée au S-Pen qui vient s’y fixer magnétiquement.

Galaxy Tab S7 : nouveaux indices sur sa fiche technique

On connaissait déjà quelques-unes des caractéristiques de la Galaxy Tab S7, notamment sa compatibilité 5G et WiFi 6, la présence en son sein d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865. Sa batterie serait d’une capacité de 7760 mAh contre 9800 mAh pour la Tab S7+. Grâce aux premières images dévoilées par OnLeak, on sait qu’elle sera équipée d’un double capteur photo à l’arrière, d’un port microSD / double SIM, d’une connectique USB-C mais il n’y a visiblement pas de port Jack 3,5 mm.

La Galaxy Tab S7 serait un peu plus imposante que la Tab S6. Ces dimensions sont en effet légèrement supérieures. La tablette mesurerait 253,7 mm de long, 165,3 mm de large et 6,3 mm d’épaisseur (7,7 mm avec la bosse de la caméra). Voilà à peu près tout ce que l’on en sait pour l’instant. Découvrez ci-dessous les images de la tablette.