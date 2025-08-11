Samsung va enfin vous permettre de prévenir les secours sans réseau mobile, il était temps

Samsung poursuit le développement de Messages, son application de messagerie maison. L’entreprise sud-coréenne tente de rattraper ses concurrents et travaillerait actuellement sur l’implémentation d’une fonctionnalité essentielle.

Alors que l’on aurait pu penser que Samsung avait abandonné son application Messages au profit de celle de Google, on vous annonçait en mars que, tel un phénix, elle renaissait de ses cendres.

En effet, l’entreprise sud-coréenne continue de développer Samsung Messages afin de rattraper son retard sur ses concurrents et planche sur l’implémentation de nouvelles fonctionnalités, afin d’enrichir l’expérience de son application. Et une nouveauté essentielle vient allonger la liste : une fonctionnalité de SMS d’urgence par satellite.

Samsung planche sur une fonctionnalité de SMS d’urgence par satellite pour son appli Messages

Si Samsung a adopté Google Messages comme application de messagerie par défaut sur les appareils Galaxy, l’entreprise sud-coréenne n’a pas enterré son application maison Samsung Messages pour autant. Bien que des signaux auraient pu nous le faire croire : retrait de Samsung Messages du Play Store, désactivation du RCS (Rich Communication Services) pour inciter les utilisateurs à déserter l’application, mise en avant de Google Messages sur les nouveaux produits Samsung… Il n’en est rien, finalement. Samsung a réactivé le RCS et travaille même sur de nouvelles fonctionnalités attendues, bien qu’elles ne soient pas révolutionnaires :

Rappel d'anniversaire,

Partage de localisation,

Prise en charge des réactions aux messages par emojis et autocollants,

Et Now Brief, un widget pour l’écran de déverrouillage alertant les utilisateurs des messages suspects.

Mais ce n’est pas tout. D’après nos confrères de SamMobile, un utilisateur Reddit a découvert, dans la dernière version de l’application (16.1.02.2) deux chaînes de code évoquant une fonctionnalité essentielle : une fonctionnalité de SMS d'urgence par satellite. Samsung travaillerait donc sur un « mode satellite » ne prenant en charge que les SMS, les vidéos et photos ne pouvant pas être joints aux messages, et dans lequel la messagerie RCS ne serait pas disponible. Cela laisse présager que, à terme, l’entreprise sud-coréenne finira par intégrer la connectivité par satellite pour les appels et la messagerie aux appareils Galaxy – Apple l’ayant déjà fait.

Si l’on se projette encore plus loin, Samsung, qui ne cesse de développer son application de messagerie maison afin de rattraper son retard, pourrait en faire celle par défaut de ses produits Galaxy. En effet, avec l’adoption du profil universel RCS par Apple avec iOS 18, la firme sud-coréenne pourrait ne plus dépendre de Google pour le développement de RCS.