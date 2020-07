Galaxy Note 20 : le mode DeX complètement sans fil se confirme

Les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra devraient être accompagnés d’un nouveau mode DeX entièrement sans fil. En développement depuis plusieurs années, ce mode permettrait de transformer le Note en ordinateur de bureau grâce à un écran externe en seulement quelques clics. Ces derniers jours, les fuites allant dans ce sens se multiplient confirmant l’arrivée imminente du mode DeX 100% sans fil sur les nouveaux Note.

En fin 2018, Samsung affirmait travailler sur un mode DeX complètement sans fil. Avec ce nouveau mode, il n’est plus nécessaire de relier le smartphone à l’ordinateur par le biais d’un câble adaptateur USB-C vers HDMI. Néanmoins, il resterait nécessaire que les deux terminaux soient connectés au même réseau WiFi.

Après deux ans de développement, le mode DeX 100% sans fil est enfin prêt !

Plus récemment, plusieurs indices sont venus teaser l’arrivée imminente de ce mode DeX amélioré. Il y a quelques jours, XDA Developers a même déniché dans le code de l’application Samsung Tips plusieurs images montrant le fonctionnement général du mode.

Aujourd’hui, une fuite signée Winfuture confirme l’existence du mode DeX sans fil. D’après les informations obtenues par ce média allemand réputé, cette fonctionnalité fera son apparition sur les Galaxy Note 20. « Samsung souligne l’usage productif du mode DeX wireless qui permet de reproduire sans fil un environnement bureautique sur un écran externe » avance Roland Quandt, journaliste chez Winfuture. Ce n’est pas une surprise, Samsung ayant toujours mis l’accent sur l’aspect productivité et professionnel pour vendre ses Galaxy Note.

Pour rappel, Samsung dévoilera les Galaxy Note 20 lors d’une conférence unpacked prévue le 5 aout 2020. Lors de cet événement, le constructeur a promis de présenter 4 autres produits. Selon les fuites, on peut s’attendre à découvrir le Galaxy Z Fold 2 avec écran pliable, un Galaxy Z Flip 5G, la Galaxy Watch 3 et les Galaxy Buds Live, des écouteurs en forme de haricots avec réduction active du bruit. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Winfuture