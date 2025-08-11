Tesla va devoir préparer des lunettes de soleil géantes pour corriger ce bug de son Autopilot

Les Tesla peuvent rouler toutes seules… sauf quand le soleil s’invite. Une vidéo virale montre le système de conduite autonome en difficulté face à un simple rayon lumineux. Un problème qui pourrait bien être plus courant qu’on ne le pense.

Le Full Self-Driving, le système de conduite autonome de Tesla, a déjà fait parler de lui pour de mauvaises raisons. L’un des exemples les plus marquants reste ce test où un Model Y a percuté à plusieurs reprises des mannequins enfants placés près d’un bus scolaire à l’arrêt. Aujourd’hui, c’est un autre scénario qui inquiète : une simple position du soleil peut suffire à perturber son fonctionnement. Les véhicules modernes intègrent de plus en plus d’assistants capables de gérer la vitesse, le freinage ou même les changements de voie, mais certaines conditions continuent de mettre en défaut ces technologies, même avec l’IA la plus avancée.

C’est ce qu’illustre une vidéo publiée sur TikTok par un passionné de véhicules électriques. On y voit une Tesla en mode autonome sur une route ensoleillée. Lorsque le soleil est bas à l’horizon, l’IA semble “perdre ses repères” et rend immédiatement la main au conducteur. Le modèle testé utilise le matériel Hardware 3, installé depuis 2019, qui fonctionne uniquement avec des caméras, sans radar ni capteurs à ultrasons.

Un simple rayon de soleil peut désactiver l’Autopilot de Tesla

Tesla a abandonné le radar en 2021 pour adopter la stratégie « Tesla Vision », qui repose uniquement sur la vision par caméras. Si ce choix réduit la complexité matérielle, il laisse le système vulnérable aux éblouissements. La lumière directe peut saturer l’image captée, effacer les marquages au sol ou les feux de signalisation, et provoquer l’arrêt immédiat de l’assistance. Le manuel de Tesla mentionne d’ailleurs ce risque, en précisant que la détection d’objets peut être dégradée en cas de forte luminosité.

Le problème n’est pas isolé. Des conducteurs rapportent sur les forums des confusions entre feux jaunes et reflets de soleil, ou encore des messages d’erreur demandant de vérifier les caméras malgré des lentilles propres. Les autorités américaines enquêtent sur ces dysfonctionnements, avec une étude en cours sur 2,4 millions de véhicules. Certains concurrents utilisent encore le radar ou le lidar pour pallier ces limites, mais Tesla reste sur son approche caméra seule. Et pour les conducteurs européens, la conduite autonome fera bientôt son arrivée : dès le 26 septembre 2025, le FSD sera autorisé sur autoroutes, avant une possible extension en ville si les essais sont concluants.