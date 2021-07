Offre choc sur la Galaxy Tab S6 Lite pour les soldes

Bon plan à saisir d'urgence sur la tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite pendant les soldes d'été 2021. L'enseigne en ligne Cdiscount la propose à un prix inédit défiant toute concurrence. Le modèle Wifi est à 227,99 € au lieu de 399,99 €.

Ne perdez pas trop de temps si vous souhaitez profiter de ce bon plan Cdiscount pour les soldes d'été 2021 qui permet d'acheter le Samsung Galaxy Tab S6 Lite au meilleur prix du marché. En effet, l'enseigne la propose à seulement 227,99 € au lieu de 399,99 € prix conseillé. C'est le modèle 64 Go Wifi qui fait l'objet de cette grosse réduction de 172 euros.

Si vous souhaitez vous procurer la version 4G, elle est aussi affiché au prix imbattable de 319,99 € au lieu de 499,99 € en moyenne. Wifi ou 4G, c'est le bon moment donc de s'équiper à petit prix de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite !

Concernant ses caractéristiques techniques, la Tab S6 Lite arbore un écran tactile de 10.4 pouces TFT de définition 2000 x 1200 pixels, 4 Go de mémoire RAM, 64 Go de stockage interne (extensible via microSD) et tourne sous le système d'exploitation mobile Android 10. On retrouve également le processeur Exynos 9611 ainsi que le S-Pen, inclus avec la tablette.

Pour ce tarif contenu, difficile de trouver mieux sur le marché à l'heure actuelle. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la tablette, nous vous invitons à lire notre test et avis sur la Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

