Si vous avez mis assez d'argent de côté pour vous procurer la Galaxy Tab S10 Ultra, alors l'offre Boulanger qui va suivre va sûrement vous intéresser. Avant Noël, le site marchand français vous permet d'économiser 500 euros sur l'achat de la tablette Samsung avec deux accessoires et des écouteurs Buds 3.

À moins d'une semaine de la période de Noël, Boulanger vous permet de faire de sacrées économies sur un pack Samsung composé essentiellement de la Galaxy Tab S10 Ultra. Accompagnée d'un stylet, d'un clavier Book Cover Keyboard Slim et d'un chargeur secteur de 45W, la tablette tactile est à 1099 euros au lieu de 1399 euros. Les 300 euros de réduction se font par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 200 euros de la part du site marchand français et d'une autre remise de 100 euros via le coupon 100S10UL (à saisir au panier).

En plus de la double réduction, il faut savoir que Boulanger offre une paire d'écouteurs Galaxy Buds 3 (ajoutée lors de l'étape de la commande) et que la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra est éligible à une offre de remboursement de 200 euros. Au total, l'ensemble constitué de la tablette, de trois accessoires et des écouteurs revient donc à 899 euros.

Boulanger offre des Galaxy Buds 3 pour l'achat d'un pack Samsung Galaxy S10 Ultra

Annoncée à la fin du mois de septembre 2024, la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra est considérée comme une tablette haut de gamme qui possède un écran Dynamic AMOLED 2x de 14,6 pouces avec une définition de 2960 x 1848 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. L'appareil de la marque coréenne dispose également d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 1,5 To et d'un processeur Mediatek Dimensity 9300+. Le tout fonctionne sous le système d'exploitation Android 14 associé à une surcouche One UI, et est alimenté par une batterie de 11 200 mAh compatible avec la recharge rapide.

Concernant la partie audio/vidéo, la Tab S10 Ultra de la gamme Galaxy est dotée de quatre haut-parleurs intégrés Dolby Atmos, d'une caméra frontale de 12 MP et d'une caméra arrière de 13 MP. À propos de la connectivité, on retrouve notamment le Wifi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et un port USB Type-C. Pour plus d'informations sur la tablette, voici notre article lié au test de la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Quant aux Galaxy Buds 3 de Samsung, les écouteurs intra-auriculaires sans fil disposent de la technologie Bluetooth 5.4, d'un transducteur de 11 mm et de trois microphones. La paire d'écouteurs est également équipée d'une réduction active de bruit, de l'indice d'étanchéité IP57 et d'une autonomie maximale de 30 heures grâce à l'étui de charge fourni.