Test Samsung Galaxy Tab S10 Ultra : 14 pouces de bonheur

La Galaxy Tab S10 Ultra veut s’imposer comme la nouvelle reine des tablettes « Pro » sur le marché Android. Avec cette itération, Samsung reste dans la continuité en ne proposant que des améliorations minimes par rapport aux modèles précédents. La philosophie est simple : pourquoi changer ce qui marche ? Mais à trop se reposer sur ses lauriers, l’ardoise coréenne est-elle encore pertinente en 2024 ?

Dans le domaine des tablettes « Pro » Android, la Galaxy Tab S Ultra se positionne clairement comme un incontournable. Ardoise de 14 pouces conçue aussi bien pour se divertir que travailler, elle a su nous séduire les années précédentes. En 2024, c’est une nouvelle version qui arrive sur le marché : la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Samsung ne change pas une équipe qui gagne. Cette Galaxy Tab S10 Ultra reprend le même design, la même taille et le même concept que la version précédente. Ce qui change ? Un processeur plus véloce, un traitement des reflets plus soigné sur l’écran et surtout l’inclusion de l’IA. Des petites améliorations, voire de simples ajustements.

Cela suffit-il pour que la Galaxy Tab S10 Ultra reste la tablette Android la plus convaincante du marché ? Il est temps de nous plonger dans ses entrailles pour le découvrir.

Prix et disponibilité

La Galaxy Tab S10 Ultra est un produit ultra haut de gamme. Il est donc cher. Voici les tarifs affichés sur le site de Samsung :

12 Go de RAM/ 256 Go de stockage : 1349 euros

12 Go de RAM/ 512 Go de stockage : 1499 euros

16 Go de RAM/1 To de stockage : 1799 euros

12 Go de RAM/ 256 Go de stockage /5G : 1579 euros

16 Go de RAM/1 To de stockage/5G : 1929 euros

A noter que ces prix ne comptent que la tablette. Pour avoir un clavier, il faudra payer encore ! Plusieurs modèles sont disponibles, dont un à 109 euros. Le nouveau clavier haut de gamme avec la touche dédiée à Gemini est lui affiché à 399 euros (c’est celui-ci que nous a prêté Samsung). Si vous craquez pour la Tab S10 Ultra avant le 31 octobre, le clavier Slim est offert.

Galaxy Tab S10 Ultra Ecran 14,6"

Dynamic AMOLED X2

2960 x 1848 pixels, 1-120 Hz Processeur Mediatek Dimensity 9300+ Capteurs avant 12 Mp x 2 Stockage 256, 512 Go, 1 To Batterie 11 200 mAh Recharge 45W filaire OS Android 14 + One UI 6.1 Dimensions 326.4 x 208.6 x 5.4 mm Poids 718 grammes

Un design qui ne change pas d’un pouce

Prenez une Galaxy Tab S8 Ultra, une Galaxy Tab S9 Ultra et une Galaxy Tab S10 Ultra. Mettez-les côte à côte… bonne chance pour les différencier. Samsung reprend en effet son design emblématique pour cette Tab S10 Ultra. On retrouve ce châssis en aluminium unibody, gris ou argenté qui mise sur la simplicité et la finesse.

Côté visuel, la tablette arbore toujours cette bande magnétique dédiée au S-Pen, mais aussi le double appareil photo ainsi que le logo Samsung directement gravé dans le métal. A part ça, aucun chichi, c’est chic ! Nous avons un design sobre, sans fioritures et agréable à l’œil.

En main, la Galaxy Tab S10 Ultra est un vrai plaisir à utiliser. Cela tient de l’aluminium, toujours appréciable sous les doigts, mais aussi grâce à son poids : 718 grammes. Cela reste peu pour une tablette de presque 15 pouces ! Ajoutons à cela une taille de guêpe, puisque l’épaisseur de l’ardoise est de 5,4 mm. Nous avons l’impression de tenir un écran juste posé sur une plaque d’aluminium, quel plaisir ! Bien évidemment, la Tab S10 Ultra est certifiée IP68, ce qui est idéal pour travailler l’été au bord de la piscine.

L’écran, pour sa part, garde cette diagonale immense de 14,6 pouces. C’est bien là la grande force du produit, qui offre un affichage digne d’un PC ultra-portable. Le ratio écran/façade dépasse les 90%, malgré cette encoche qui embarque deux caméras frontales (grand angle et ultra grand angle). Ces dernières sont capables de suivre automatiquement l’utilisateur s’il bouge et de zoomer sur celui qui parle s’il y a plusieurs personnes à l’écran. Pratique pour les visios.

Il permet aussi de déverrouiller facilement le terminal grâce à la reconnaissance faciale. Bien entendu, le capteur d’empreintes sous l’écran fait son retour. C’est toujours un gros plus pour la sécurité.

Le S-Pen est inclus dans la tablette. Il s’agit du même que celui de l’année dernière. Pour le ranger, Samsung a prévu une petite bande magnétique au dos. Pas vraiment pratique, puisque trimballé ainsi dans un sac, il se détache facilement. Pour le transport, il vaut mieux donc opter pour une cover, qui propose une alcôve dédiée.

Nous n’allons pas nous trop étendre sur la partie clavier, car la cover n’est pas vendue avec la tablette. Une aberration selon nous, tant elle est indispensable pour profiter de sa Tab S10 Ultra. Au prix de cette dernière, nous aurions aimé qu’elle soit incluse.

Comme d’habitude, les covers se composent de deux parties : une protection à l’arrière qui embarque un pied rétractable ainsi qu’une partie clavier détachable. La nouveauté de cette année, c’est l’apparition de la touche Gemini. A la manière de la touche Copilot de Windows, elle lance l’assistant IA. En termes de frappe, nous avons un clavier qui fait le travail, mais qui reste loin du confort d’un PC portable, la faute à une course beaucoup trop courte. Cela suffira néanmoins pour écrire dans de bonnes conditions. A noter que le clavier Tab S9 Ultra est tout à fait compatible avec la Tab S10 Ultra.

En définitive, Samsung ne change pas sa recette d’un pouce au niveau du design. Pourrait-on lui reprocher ? Pas vraiment, étant donné que la Tab S9 Ultra avait déjà trouvé la formule parfaite. Nous avons un produit cohérent, beau et agréable au quotidien. Que demander de plus ? Peut-être une partie technique maîtrisée ? Ça tombe bien, c’est exactement ce que nous allons voir maintenant.

Un grand écran AMOLED de toute beauté

Ce qui fait la particularité de la Galaxy Tab S10 Ultra, c’est évidemment sa très grande dalle Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces. Une taille qui permet un usage bureautique poussé et qui la rapproche d’un PC ultra-portable. Cette dalle adopte une définition de 2960x 1848 pixels avec un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz. Sur le papier, nous avons donc quelque chose de solide.

AMOLED oblige, cette dalle bénéficie un contraste infini, avec des noirs profonds (pixel éteint) et des blancs éclatants. C’est parfait pour consommer des séries ou des jeux, puisque même dans des scènes sombres, l’image reste lisible. Petite déception au niveau de la luminosité maximale, en revanche, qui culmine à 450 cd/m² seulement. Cela est un peu juste pour travailler dehors, mais fort heureusement, un gros travail a été réalisé au niveau des reflets, ce qui vient compenser cette faiblesse. Ici, c’est le même traitement que celui du Galaxy S24 Ultra qui a été appliqué. De fait, utiliser sa Tab à la terrasse d’un café est tout à fait envisageable. Nous le faisons d’ailleurs en écrivant ces lignes.

Le calibrage des couleurs est idéal. Ce n’est pas vraiment une surprise, tant Samsung soigne toujours cet aspect. Ainsi la température mesurée est de 6400K, soit proche de la norme vidéo de 6500K. De fait, l’affichage blanc ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. Comme d’habitude, deux profils colorimétriques sont proposés : Vif et Naturel. Le premier affiche un Delta E moyen à 3 (soit la limite pour des couleurs fidèles) avec un écart à 6 au niveau des verts et des jaunes pour donner une image « punchy ». Le mode Naturel est plus juste, avec un Delta E moyen à 2. C’est celui-ci qu’il faudra choisir pour traiter ses photos, ou tout simplement avoir un rendu naturel. Bref, une calibration exemplaire.

Côté audio, Samsung se débrouille bien avec un son équilibré et puissant. Pour délivrer une partie sonore de qualité, la tablette mise sur quatre hauts-parleurs répartis sur les tranches inférieures et supérieures. Rien à redire de ce côté-là, c’est une belle réussite.

Une puissance impressionnante et une chauffe maîtrisée

Le processeur, c’est l’un des plus gros bouleversements de cette Galaxy Tab S10 Ultra. Cette dernière embarque un MediaTek Dimensity 9300+ épaulé par 12 Go de RAM (sur notre modèle). Une petite révolution pour une gamme qui avait toujours opté pour du Qualcomm Snapdragon jusqu’à présent. Nous n’avons pas perdu au change !

La Tab S10 Ultra est tout simplement l’appareil Android le plus puissant que nous ayons testé. Il surpasse tous les terminaux qui embarquent un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, aussi bien en termes de puissance de calcul qu’en puissance graphique. Bref, c’est un petit monstre.

Concrètement, le multitâches est possible et se fait sans accrocs. Les applications s’ouvrent instantanément et on peut jongler de l’une à l’autre de manière fluide. Plus encore, ce SoC se débrouille parfaitement dans les jeux. Tous les gros titres du marché, comme Genshin, Diablo Immortal ou encore ZZZ, tournent à 60 images par seconde avec tous les graphismes à fond les ballons.

Plus encore, le Dimensity 9300+ gère extrêmement bien sa chauffe. Comme on peut le constater sur nos photos thermiques, le châssis ne dépasse pas les 44 degrés en surface. C’est bien ! Si on rajoute une Cover par-dessus, la chauffe est imperceptible. Bref, elle a de quoi séduire les joueurs avec tous ces arguments.

Côté autonomie, on peut compter sur un accumulateur de 11 200 mAh. Sur notre test de lecture vidéo, nous dépassons largement les 13 heures. En utilisation classique tablette (une à deux heures le soir), notre Tab S10 Ultra peut donc sans aucun problème tenir une semaine entière avec une seule charge. Pour ceux qui veulent bosser toute la journée avec, c’est aussi possible en laissant le chargeur à la maison. A noter qu’elle est compatible avec la charge rapide de 45 Watts et qu’il faut une heure et quart pour réalimenter entièrement la batterie.

Une partie logicielle toujours adaptée au grand écran

La Galaxy Tab S10 Ultra est dotée d’Android 14 avec la surcouche One UI 6.1. On retrouve l’expérience Samsung de la précédente tablette, avec un multitâche facilité, une prise en compte du S-Pen dans tous les aspects (avec Samsung Notes) mais aussi Dex, le bureau « parallèle » dédié à la bureautique. A noter que celui-ci a été repensé. Il n’évoque plus Windows, puisqu’il reprend la logique de la Home Android, mais en ajoutant une barre des tâches et en faisant toujours la part belle aux fenêtres. Pour ceux qui le souhaitent, l’ancien Dex peut être rétabli dans les paramètres.

La grosse nouveauté de cette année, c’est l’inclusion de l’IA, à la fois Gemini et Galaxy AI. Le premier est l’assistant de Google. Comme nous le disons plus haut, il s’active en appuyant sur la touche dédiée. Une fonctionnalité qui ne va pas changer drastiquement notre manière d’utiliser la tablette, mais qui peut être pratique quand on cherche rapidement une info. Signalons que Gemini n’est pas disponible en local, mais uniquement en ligne.

Galaxy AI fait aussi son grand retour. Comme sur le S24 Ultra, l’IA permet de retranscrire un enregistrement audio à l’écrit, de résumer des articles en ligne, de mettre au propre des notes ou encore de traduire à la volée un PDF. Avec la Tab S10 Ultra, Samsung ajoute un outil de création destiné au dessin, un grand classique désormais. Ainsi, vous pouvez gribouiller un chat moche et l’IA le modifie en profondeur pour le rendre plus agréable à l’œil. Ça ne sert pas à grand-chose, mais c’est amusant. Contrairement à Gemini, tout est ici géré en local. Si vous nous lisez régulièrement, vous savez que nous sommes encore très loin d’être convaincu de l’utilité de ce genre de fonctionnalités sur les PC ou terminaux Android. Ce n’est pas la Tab S10 Ultra qui nous a fait changer d’avis.

Bref, Samsung nous sert une partie logicielle maîtrisée. Si l’IA nous passe toujours au-dessus, nous sommes en revanche séduits par Dex, un outil pertinent pour le travail. Lors de notre semaine de test, nous n’avons cessé de l’utiliser.

Alors, on achète ?

Finissons ce test en se posant la question qui tue : on achète ? La Galaxy Tab S10 Ultra est techniquement une réussite. Puissante, disposant d’un bel écran AMOLED et d’une excellente autonomie, elle a tout ce qui faut là où il faut. Nous l’avons utilisé au quotidien pendant une semaine et nous avons été séduit. Nous n’allons pas dire qu’elle a remplacé notre PC pour le travail, mais presque.

Se poser à la terrasse d’un café pour écrire, sortir le stylet pour prendre des notes en réunion, se détendre le soir en regardant un film ou jouer… la Tab S10 Ultra nous a accompagné à tous les moments de la journée et il nous sera difficile de nous en passer une fois le test terminé. Alors, on se jette dessus ? Pas si vite.

La Galaxy Tab S10 Ultra traîne un problème de taille : son prix extrêmement élevé. Cette version 2024 n’apporte pas une plus-value incontournable pour l’utilisateur. Si vous pouvez vous passer de l’IA ou rogner un peu sur la puissance, il vaut mieux se tourner vers les anciens modèles, la Tab S9 Ultra voire la Tab S8 Ultra. Elles sont encore tout à fait honorables aujourd’hui et vendues bien moins chers. Bref, une tablette canon, mais réservée à un public de niche qui peut se le permettre.