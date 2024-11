Black Friday Galaxy Tab S10 Series : prix réduit, stockage doublé et Buds3 offert !

Samsung propose 3 offres promotionnelles cumulables sur ses tablettes Galaxy Tab S10+ et Tab S10 Ultra. Sorties il y a quelques semaine seulement, ces modèles font partis des meilleures tablettes Androïd du moment. C’est le moment de s’équiper à prix réduit !

En septembre dernier, Samsung sortait deux nouveaux modèles de tablettes, les Galaxy Tab S10+ et Tab S10 Ultra. Plus performantes et moins énergivores que la génération précédente, elles prennent également de nombreuses capacités supplémentaires avec l’arrivée de l’IA.

À l’occasion du Black Friday, la célèbre marque coréenne a mis les petits plats dans les grands. Ainsi, le modèle S10 Ultra 512 Go s’affiche au même prix que le modèle S10 Ultra 256 Go, soit 1349 euros au lieu de 1499 euros, et la version S10+ 512 Go s’affiche au même prix que la version S10+ 256 Go, soit 1149 euros au lieu de 1279 euros. Et pour le S10 Ultra, vous bénéficiez de la même réduction sur la version 1 To qui est à seulement 1499 euros au lieu de 1799 euros. Pour faire simple, quel que soit le modèle, vous avez deux fois plus de stockage pour le même prix. Sur la version S10 Ultra 1 To, c’est déjà une réduction de 300 euros. Mais c’est loin d’être fini !

En plus du stockage doublé, Samsung vous offre des écouteurs Galaxy Buds3 d’une valeur de 179 euros. Et pour finir en beauté, le code promo SAMBF5 vous donne droit à 5% de réduction supplémentaire. Vous l’aurez compris, si vous attendiez Black Friday pour acheter une tablette à moindre coût, c’est le bon moment pour passer à la caisse et faire des économies.

Disponibles depuis seulement quelques semaines, les Galaxy Tab S10+ et Galaxy Tab S10 Ultra sont les toutes nouvelles tablettes haut de gamme de Samsung. Sous le capot de ses monstres de puissance, on retrouve le processeur Mediatek Dimensity 9300+ associé à 12 ou 16 Go de RAM et un stockage compris entre 256 Go et 1 To.

Pour l’affichage, on profite d’un écran Dynamic AMOLED 2X avec une résolution WQXGA+ (2960 x 1848 pixels). Son traitement anti reflet vous permet de garder une excellente visibilité, même en plein soleil. La Galaxy Tab S10+ possède une dalle de 12,4 pouces tandis que la S10 Ultra permet d’avoir une dalle encore plus grande de 14,6 pouces.

En ce qui concerne les capteurs photos/vidéos. La S10+ et la S10 Ultra partagent un grand angle 13 MP et ultra grand angle de 8 MP à l’arrière ainsi qu’un grand angle 12 MP à l’avant. La S10 Ultra se distingue avec l’ajout d’un second capteur selfie ultra grand angle 12 MP.

Pour terminer, ces deux tablettes offrent une autonomie conséquente avec une batterie 10 090 mAh pour la S10+ et 11 200 mAh pour la S10 Ultra.