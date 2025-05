La future mise à jour de Windows 11 fait déjà tout planter, Microsoft arrête son déploiement avant sa sortie

Windows 11 enchaîne les problèmes techniques depuis plusieurs mois. Une nouvelle version testée en interne provoque des pannes majeures. Microsoft a préféré suspendre son déploiement face à la gravité de ses dysfonctionnements.

Windows 11 continue d’accumuler les défaillances. Depuis le début du déploiement de la version 24H2 en octobre 2024, les rapports d’erreurs ne cessent de se multiplier. Les utilisateurs évoquent des ralentissements, des plantages, des jeux impossibles à lancer, et des performances en nette baisse. Les processeurs Intel de dernière génération semblent particulièrement touchés, avec des pics d’activité injustifiés et des ressources mal allouées.

Malgré ces difficultés, Microsoft poursuit le développement de la version suivante, nommée 25H2. Cette mouture n’est pas encore disponible en version stable, mais elle est en cours de test dans le canal Canary du programme Windows Insider. Cependant, son lancement a été stoppé net. En cause, un bug d’une gravité inhabituelle découvert dans les dernières versions internes du système.

Brandon LeBlanc, responsable produit chez Microsoft, a indiqué que le problème détecté dans les builds récentes “impacte le fonctionnement global du système“. Le bug coupe l’accès aux connexions Wi-Fi et Bluetooth, empêche le bon fonctionnement des ports USB, et désactive même la caméra. En d’autres termes, une partie importante des composants essentiels du PC devient inutilisable. Cette instabilité généralisée serait due à une modification récente du code, intégrée uniquement dans les versions de test.

Le bug n’a heureusement pas encore touché les PC des utilisateurs finaux, mais il a suffi à stopper la publication de nouvelles builds. Microsoft affirme avoir déjà identifié la source de l’erreur et travaille à la corriger avant toute diffusion publique. Cette situation montre une fois de plus les difficultés croissantes rencontrées lors du développement de Windows 11. La version actuelle, 24H2, reste instable malgré des patchs réguliers. Les mises à jour KB5050094 et KB5051987 ont causé des crashs, ralenti des machines, et empêché le bon lancement de jeux comme Settlers New Allies. Plusieurs témoignages signalaient aussi que leur processeur était bloqué à 100 %, les obligeant à redémarrer le système pour retrouver un fonctionnement normal.

It's hard to describe in a post but it impacts functionality across the OS ranging from Bluetooth and Wi-Fi to connecting USB accessories and even your onboard camera (which impacts Windows Hello on PCs too).

— Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) May 9, 2025