Votre prochain Samsung ne vous brûlera plus les doigts grâce à cette puce révolutionnaire

Samsung prépare une nouvelle génération de processeurs pour ses prochains smartphones. Une solution thermique inédite pourrait changer la donne. Cette innovation vise à éviter la surchauffe et à garantir des performances constantes.

Les smartphones haut de gamme sont de plus en plus puissants, mais cette montée en puissance s’accompagne souvent d’une forte production de chaleur. Même avec des systèmes de refroidissement intégrés comme les chambres à vapeur, certains modèles connaissent encore des ralentissements après quelques minutes d’usage intense. Cela nuit à la stabilité et peut à terme affecter la batterie.

Pour son futur processeur Exynos 2600, Samsung veut résoudre ce problème en introduisant une nouvelle technologie thermique. D’après ETNews, le constructeur coréen prévoit d’intégrer un composant baptisé Heat Pass Block (bloc de transfert thermique). Ce dernier est conçu pour améliorer la dissipation de la chaleur au sein de la puce et permettre un fonctionnement plus fluide, même à haute fréquence.

Samsung améliore le refroidissement de l’Exynos 2600 avec un bloc thermique et un nouvel emballage

Jusqu’à présent, la mémoire DRAM était placée directement sur la puce. Désormais, le bloc de transfert thermique sera positionné entre cette dernière et le processeur Exynos 2600. Il fera office de dissipateur pour évacuer la chaleur plus efficacement. Samsung y ajoutera un procédé d’encapsulation appelé FOWLP (boîtier en éventail au niveau de la tranche), déjà utilisé sur l’Exynos 2400. Cette technique réduit la résistance thermique et favorise de meilleures performances multi-cœurs.

Une fuite issue de Geekbench 6 révèle que le cœur principal de l’Exynos 2600 pourrait atteindre 3,55 GHz. Cela reste légèrement en dessous des performances du Dimensity 9400+, utilisé par des modèles récents comme le Vivo X200s ou le Redmi K80 Extreme Edition. Selon le classement AnTuTu de juin 2025, ces smartphones figurent parmi les plus puissants du marché, même face aux appareils gaming comme le Red Magic 10S Pro+ ou le vivo X200 Ultra, tous propulsés par le Snapdragon 8 Elite.

Grâce à cette nouvelle conception thermique, Samsung espère combler l’écart de puissance tout en maintenant une température stable. Le lancement de l’Exynos 2600 est attendu d’ici la fin de l’année, en vue d’équiper les Galaxy S26 qui sortiront début 2026.