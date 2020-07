Galaxy S21 : Samsung pourrait délaisser Qualcomm au profit de ses puces Exynos

Tous les Galaxy S21 équipés de puces Exynos ? C’est en tout cas ce qu’affirme le leaker réputé Your Favorite Chun is back sur Twitter. Selon ses informations, le constructeur pourrait délaisser Qualcomm au profit de ses propres puces. Samsung serait-il prêt à emprunter le chemin d’Apple, qui utilise ses puces maison depuis des années ?

Les ventes des Galaxy S20 ont malheureusement été catastrophiques, et le regard des fans et du constructeur se tournent désormais vers le Galaxy S21. Très peu d’informations ont filtré sur le sujet, hormis quelques précisions sur la présence potentielle d’un capteur photo de 150 mégapixels. Ou encore l’absence supposée de chargeur inclus dans la boite comme compte le faire Apple avec l’iPhone 12.

En ce mercredi 8 juillet 2020, le leaker Your Favorite Chun is back affirme que Samsung pourrait opter pour une stratégie totalement inédite pour son futur flagship : délaisser les puces Qualcomm au profit de ses propres puces Exynos 1000 . D’après ses informations, plusieurs raisons pourraient motiver le choix du constructeur.

En premier lieu, une question de coût. Il semblerait que Samsung ait réfléchi au départ à réutiliser un Snapdragon 865 pour le Galaxy S21. L’utilisation d’un Snapdragon 875 serait trop cher à intégrer et ferait flamber les prix du smartphone. Après mûres réflexions, le constructeur aurait donc écarter Qualcomm de l’équation pour opter pour ses puces Exynos.

I can confirm that Samsung won't use Snapdragon 865 again for their S21, instead I heard that Samsung could use Exynos 1000 for all S21 varrient (US, China included) https://t.co/XN99kJMRVe

— Your favourite Chun is back (@Boby25846908) July 7, 2020