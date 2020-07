Galaxy S21 : Samsung ferait comme Apple, dites adieu au chargeur inclus dans la boîte !

Samsung pourrait faire l’impasse sur le chargeur dans la boîte des Galaxy S21 pour faire baisser ses coûts de production. Des sources proches du constructeur rapportent que Samsung explore en ce moment même un tel scénario.

Des sources proches du constructeur citées par Sam Mobile affirment que Samsung est en train de discuter du retrait du chargeur inclus dans la boîte de ses prochains smartphones. On prend aujourd’hui cette accessoire pour acquis, mais comme le rapporte un faisceau de rumeurs, il est à ce stade vraisemblable que l’iPhone 12 soit vendu sans aucun chargeur rapide. Samsung réfléchirait à lui emboîter le pas sur au moins une partie de sa gamme.

Samsung imiterait Apple avec le chargeur inclus pour faire des économies

Il faut dire qu’en un peu plus d’une décennie, les standards de charge universels se sont enfin imposés. Il n’y a pas encore pas si longtemps, il n’était pas possible de prêter votre chargeur à un ami si vous étiez par exemple chez Nokia et lui chez Ericsson. En 2020, il est au contraire vraisemblable que vous rechargez votre smartphone actuel au moins périodiquement avec un bloc d’alimentation tiers ou que vous aviez déjà avant d’acheter votre modèle.

Et comme tous les smartphones actuels disposent d’un port USB type C, Lightning ou micro USB, on peut très facilement passer le bloc d’alimentation à un ami, même si son smartphone est de marque différente. Du coup, après avoir livré pendant plus de 10 ans des chargeurs universels dans les boîtes de ses smartphones, Samsung compte sur le fait que la plupart de ses clients ont déjà ce qu’il faut chez eux pour charger l’appareil. Les autres devront acheter le chargeur en supplément.

On comprend le double intérêt pour les constructeurs de smartphones. L’inclusion du chargeur dans la boîte comme tout autre accessoire a un coût significatif sur l’ensemble des coûts de production. Par ailleurs, de nombreux clients préfèrent n’utiliser que des chargeurs officiels, ce qui devrait donc permettre à Samsung d’en vendre davantage. Pour autant, on craint que l’utilisateur ne s’y retrouve au final pas vraiment. D’abord parce qu’il n’est pas certain que cette économie se verra au travers du prix de vente de l’appareil.

Ensuite, parce que le chargeur, en tant qu’appareil, n’est pas un produit aussi mature qu’on ne pourrait le croire. Notamment à cause des normes de recharge rapide qui évoluent chaque année. Dernier en date, Xiaomi va prochainement proposer un chargeur rapide de 120 W à ses clients pour faire tomber le temps de charge complète sous les 20 minutes.