Snapdragon 875 : la puce 5G de 2021 ferait un énorme bond en avant côté performances

Le Snapdragon 875 devrait bénéficier des dernières technologies ARM annoncées pour 2021. Il devrait notamment embarquer un super coeur Cortex-X1 30% plus puissant que la génération précédente, en plus d’un nouveau GPU Adreno 660. De quoi enfin dépasser Apple et les performances des puces Axx qu'embarquent les iPhone ?

Nos confrères de Android Headlines croient savoir que le Snapdragon 875, que Qualcomm doit lancer en 2021, embarquera le tout dernier « super coeur » ARM Cortex-X1. Ce CPU haute efficacité délivre des performances 30% plus élevées par rapport à celles du Cortex-A77 que l’on trouve dans le Snapdragon 865. Il aurait en outre trois coeurs Cortex-A78 20% plus performants que les Cortex-A77 du Snapdragon 865, et quatre coeurs Cortex-A55 plus efficients énergétiquement.

Ces éléments techniques présagent d’une hausse beaucoup plus significative des performances sur cette génération que les précédentes. De quoi permettre sans doute aux SoC des smartphones Android de réduire encore davantage l’écart de performances avec les puces des iPhone, voire de les dépasser enfin. Le reste de la fiche technique du Snapdragon 875 a fuité il y a quelques semaines. On sait par exemple qu’il embarquera un GPU Adreno 660. Mais aussi le nouveau modem 5G Snapdragon X60 qui prend en charge les fréquences mmWave et sub-6 GHz.

La puce embarquerait la technologie Snapdragon Sensors Core, la connectivité WiFi 6, la prise en charge des antennes 2×2 MIMO et la dernière révision du bluetooth. Outre la connectivité sans fil, la nouvelle puce embarquera un nouveau sous-système audio haute fidélité. Comme Qualcomm, Samsung opterait lui aussi pour un arrangement de processeurs identique à base de Cortex-X1 et de Cortex-A78 sur son futur Exynos 1000. Samsung pourrait néanmoins faire des choix différents, notamment au niveau du GPU.

Lire également : AMD et Samsung – leur GPU mobile serait nettement plus puissant que l’Adreno 650 de Qualcomm

ARM propose en effet de nouveaux coeurs GPU haute performances, notamment le Mali-G78 avec jusqu’à 24 coeurs et une hausse des performances de 25%. Samsung a également noué un partenariat avec AMD, ce qui laisse la possibilité d’une bonne surprise. Pour l’heure on ne sait pas encore quels seront les choix de Mediatek sur le successeur du Dimensity 1000.