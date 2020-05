Galaxy S21 : Samsung miserait sur un capteur photo de 150 mégapixels

Le Galaxy S21 serait équipé d’un capteur photo de 150 mégapixels. Plusieurs mois avant le lancement de la gamme, un rapport en provenance de Taïwan est venu lever le voile sur la fiche technique présumée de l’appareil photo. Après les critiques encaissées par le Galaxy S20 Ultra, Samsung aurait notamment décidé d’abandonner l’autofocus laser. Voici les premières infos.

D’après un rapport provenant de Taïwan, et relayé par nos confrères de SamMobile, Samsung travaille sur plusieurs prototypes de Galaxy S21 dotés de différents capteurs photo. Le constructeur sud-coréen a déjà commencé à tester plusieurs configurations au sein de ses laboratoires.

Samsung Galaxy S21 : voici la fiche technique du quintuple capteur photo

Un des Galaxy S21 testés serait équipé d’un quintuple capteur photo. Il pourrait donc s’agir d’une variante Ultra ou Plus. L’appareil photo serait composé d’un module photo principal de 150 mégapixels. Ce n’est pas une surprise. Une rumeur apparue en mars affirme que Samsung prépare un capteur 150 Mpx doté de la technologie Nonacell pour de prochains smartphones alimentés par le futur chipset Snapdragon 875. Vu les ambitions et les habitudes de Samsung, cette information paraît crédible.

Ce capteur de 150 mégapixels serait accompagné d’un téléobjectif de 64 mégapixels, d’un capteur grand angle de 16 mégapixels et d’un capteur macro 12 mégapixels. Enfin, Samsung ajouterait une nouvelle fois un capteur ToF (Time of Flight) « DepthVision » dédié à la profondeur de champs. Selon la fuite, Samsung aurait décidé de faire l’impasse sur l’autofocus laser sur les Galaxy S21. Ce choix aurait été dicté par les critiques visant l’autofocus qui équipe déjà les Galaxy S20 Ultra. De nombreux utilisateurs estiment en effet que l’autofocus soit beaucoup trop lent. Malgré plusieurs mises à jour, le problème persiste chez certains usagers.

Pour l’heure, on vous invite évidement à prendre cette première salve d’informations avec des pincettes. Les Galaxy S21 n’étant pas attendu avant début 2021, Samsung a encore de long mois devant lui pour changer son fusil d’épaule. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : SamMobile