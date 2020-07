Les possesseurs de Galaxy S10, S10e et S10+ vont pouvoir profiter très prochainement de la mise à jour sécurité d’août 2020. Comme le précisent nos confrères du site SamMobile, le patch a d’ores et déjà été déployé en Allemagne, et son arrivée dans les autres pays n’est qu’une question de jour.

Fidèle à sa réputation, Samsung prouve encore une fois de plus qu’il fait partie des constructeurs les plus rapides lorsqu’il s’agit de déployer les nouvelles mises à jour de sécurité Android. En effet, comme le précisent nos confrères du site SamMobile, la firme sud-coréenne vient de diffuser le patch de sécurité d’août 2020 en Allemagne sur les Galaxy S10e, S10 et S10+.

La mise à jour de sécurité est accompagnée d’une nouvelle version du firmware G97xFXXu8CTG4 et elles sont toutes les deux directement accessibles depuis les paramètres du smartphone, Mises à jour du système puis Télécharger et Installer. Ce patch d’importance mineure apporte des correctifs au niveau de la caméra, et améliore la qualité et la stabilité de la réception du Wi-Fi.

À lire également : Sécurité Android – quels smartphones reçoivent les dernières mises à jour le plus rapidement ?

Une déploiement en France imminent

Comme dit plus haut, ce patch vient d’être déployé en Allemagne, il y a donc de fortes chances à ce que la MAJ soit déployée dans les jours qui viennent en France. Pour rappel, depuis le mois d’avril 2020, les possesseurs de Samsung Galaxy S10, S10e et S10+ peuvent profiter de la mise à jour One UI 2.1. Cette MAJ a apporté de nombreuses améliorations, notamment au niveau de la partie photo.

En effet, les utilisateurs ont ainsi pu expérimenter avec le mode Single Take, qui permet de prendre des rafales de clichés pendant 3 à 10 secondes. Le mode nuit a également été retravaillé avec l’apport de la fonctionnalité Night Hyperlapse, qui booste la qualité des photos prises la nuit ou avec de mauvaises conditions lumineuses. Enfin, le mode Pro donne plus d’options aux utilisateurs confirmés, qui peuvent ajuster les paramètres à leur guise, comme l’ISO, la vitesse d’obturation ou encore le niveau d’exposition.

Source : SamMobile