Galaxy S21 : Samsung déploie la mise à jour Android de juin 2021 avant Google

Samsung a de nouveau pris de l'avance sur Google et vient de commencer le déploiement de la mise à jour sécurité Android de juin 2021 sur les Galaxy S21. De son côté, Google n'a pas encore déployé le patch sur ses Pixel. Pour l'heure, la MAJ n'est disponible qu'en Corée du Sud, mais devrait arriver sous peu dans le reste du monde.

Depuis quelques mois, Samsung a pour habitude de coiffer Google au poteau concernant la diffusion des mises à jour Android. Ce fut effectivement le cas pour la MAJ de mai 2021, et le constructeur sud-coréen réitère la chose en juin 2021 comme le révèlent nos confrères du site Sam Mobile.

En effet, la marque vient de débuter le déploiement de la mise à jour sécurité Android de juin 2021 sur l'ensemble des Galaxy S21. Samsung diffuse donc les versions G991NKSU3AUE8, G996NKSU3AUE8 et G998NKSU3AUE8 du firmware des Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra. Pour l'heure, le patch est uniquement disponible en Corée du Sud, mais devrait être disponible dans les jours à venir dans les autres régions du monde.

À lire également : Les Galaxy S21 ont permis à Samsung de générer des bénéfices record

Samsung devance Google sur le déploiement des MAJ Android

Notez que le contenu de cette mise à jour de sécurité Android n'est pas encore connu, Google ne l'ayant pas encore déployé de son côté sur les Pixel. La firme de Mountain View devrait toutefois apporter des précisions début juin. Selon Samsung toutefois, il s'agit seulement de corrections de plusieurs failles de sécurité. Ajoutons que le Galaxy Z Flip a d'ores et déjà reçu le patch en Europe.

Pour rappel, Samsung a fait de son suivi Android l'un de ses principaux points forts. Le constructeur peut se targuer d'être particulièrement réactif et figure systématiquement parmi les premiers à diffuser les correctifs de Google sur ses appareils. Récemment, Samsung a annoncé que les Galaxy A allaient désormais bénéficier de trois ans de mises à jour Android.

Cette nouvelle politique comprend donc trois mises à jour majeures de l'OS et trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles. En d'autres termes, les récents milieux de gamme du constructeur comme les Galaxy A52 et A52 5G pourront donc migrer vers Android 12, Android 13 et Android 14.

Source : SamMobile